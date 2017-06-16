Путин назвал «излишнюю демонизацию» Сталина одной из форм атаки на Россию

Иосиф Сталин — сложная историческая фигура, которую нельзя излишне демонизировать, но нельзя забывать и ужасы сталинизма, заявил президент России Владимир Путин в документальном
фильме-интервью Оливера Стоуна, заключительная серия которого вышла на кабельном канале Showtime.
Сталин, по словам Путина, был продуктом своей эпохи и очень хитрым человеком.
Владимир Путин, президент РФ: «Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом».
Говоря о «демонизации Сталина», Путин напомнил, что по всей Великобритании стоят памятники Оливеру Кромвелю — «кровавому человеку», который «пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана». А Наполеон «пришел к власти на волне революции и не только восстановил монархию, но еще и объявил себя императором и привел Францию к национальной катастрофе, к полному поражению», отметил российский президент.
Владимир Путин: «Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории более чем достаточно. Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что? Россия капитально изменилась. Конечно, наверное, в сознании кое-что остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников».
Путин также отметил, что даже такой «антисоветчик», как Уинстон Черчилль, называл Сталина великим полководцем и революционером.
Владимир Путин: «Известный деятель прошлого Уинстон Черчилль был ярым антисоветчиком, но, когда началась Вторая мировая война, он был горячим сторонником сотрудничества с Советским Союзом, а Сталина называл великим полководцем и революционером. После Второй мировой войны, как известно, именно Черчилль был инициатором холодной войны. А когда Советский Союз испытал первую атомную бомбу, не кто иной как Уинстон Черчилль заявил о необходимости сосуществования двух систем. Он был очень гибкий человек. Но я думаю, что его отношение к Сталину не менялось никогда».
На вопрос о том, восхищались ли Сталиным отец и мать Путина, президент России ответил, что «подавляющее большинство граждан бывшего Советского Союза восхищалось Сталиным».
четырехсерийный документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» с 12 июня. Режиссер заявил, что цель его фильма — предотвращение ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
Владимир Путин, президент РФ: «Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом».
Говоря о «демонизации Сталина», Путин напомнил, что по всей Великобритании стоят памятники Оливеру Кромвелю — «кровавому человеку», который «пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана». А Наполеон «пришел к власти на волне революции и не только восстановил монархию, но еще и объявил себя императором и привел Францию к национальной катастрофе, к полному поражению», отметил российский президент.
Владимир Путин: «Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории более чем достаточно. Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что? Россия капитально изменилась. Конечно, наверное, в сознании кое-что остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников».
Путин также отметил, что даже такой «антисоветчик», как Уинстон Черчилль, называл Сталина великим полководцем и революционером.
Владимир Путин: «Известный деятель прошлого Уинстон Черчилль был ярым антисоветчиком, но, когда началась Вторая мировая война, он был горячим сторонником сотрудничества с Советским Союзом, а Сталина называл великим полководцем и революционером. После Второй мировой войны, как известно, именно Черчилль был инициатором холодной войны. А когда Советский Союз испытал первую атомную бомбу, не кто иной как Уинстон Черчилль заявил о необходимости сосуществования двух систем. Он был очень гибкий человек. Но я думаю, что его отношение к Сталину не менялось никогда».
На вопрос о том, восхищались ли Сталиным отец и мать Путина, президент России ответил, что «подавляющее большинство граждан бывшего Советского Союза восхищалось Сталиным».
четырехсерийный документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» с 12 июня. Режиссер заявил, что цель его фильма — предотвращение ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
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