Отступающие в Сирии боевики ИГИЛ применяют тактику выжженной земли

Боевики запрещенной в России группировки ИГИЛ, отступая, применяли тактику выжженной земли. Об этом рассказали жители освобожденных населенных пунктов в провинции Алеппо.

В частности, в селе Аран экстремисты устроили настоящий геноцид — из 15 тысяч мирных жителей в живых остались чуть более тысячи человек. Также террористы уничтожили объекты социальной инфраструктуры, разобрали и вывезли дорогостоящее оборудование местных предприятий.



После освобождения в Аране начал работу медпункт, который также принимает больных из близлежащих сел, уже открылся полицейский участок, восстановлена работа водяной скважины. Подача электроэнергии осуществляется от солнечных батарей. Десятки семей уже вернулись в свои дома.