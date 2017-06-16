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  • 16.06, 09:09
    Отступающие в Сирии боевики ИГИЛ применяют тактику выжженной земли. Исламское государство, Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Отступающие в Сирии боевики ИГИЛ применяют тактику выжженной земли

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    Отступающие в Сирии боевики ИГИЛ применяют тактику выжженной земли

    Отступающие в Сирии боевики ИГИЛ применяют тактику выжженной земли

      Боевики запрещенной в России группировки ИГИЛ, отступая, применяли тактику выжженной земли. Об этом рассказали жители освобожденных населенных пунктов в провинции Алеппо.

      В частности, в селе Аран экстремисты устроили настоящий геноцид — из 15 тысяч мирных жителей в живых остались чуть более тысячи человек. Также террористы уничтожили объекты социальной инфраструктуры, разобрали и вывезли дорогостоящее оборудование местных предприятий.

      После освобождения в Аране начал работу медпункт, который также принимает больных из близлежащих сел, уже открылся полицейский участок, восстановлена работа водяной скважины. Подача электроэнергии осуществляется от солнечных батарей. Десятки семей уже вернулись в свои дома.

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