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  • 16.06, 09:09
    Перестрелка в центре туристического Канкуна в Мексике: один человек убит. Мексика, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Перестрелка в центре туристического Канкуна в Мексике: один человек убит

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    Перестрелка в центре туристического Канкуна в Мексике: один человек убит

    Перестрелка в центре туристического Канкуна в Мексике: один человек убит

      Крупная перестрелка произошла в центре популярного у туристов города Канкун в Мексике. Один человек погиб, четверо ранены, в том числе случайные прохожие.

      Перестрелка произошла в зоне ресторанов и баров. Кадры столкновения между местными силовиками и группой бандитов появились в сети. Слышны продолжительные автоматные выстрелы. Местные СМИ сообщают, что полиция и военные пытались задержать преступников.

      Сейчас ряд улиц в Канкуне перекрыли. Власти сообщили, что ситуация уже под контролем, предполагаемые бандиты задержаны.

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