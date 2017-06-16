Перестрелка в центре туристического Канкуна в Мексике: один человек убит

Крупная перестрелка произошла в центре популярного у туристов города Канкун в Мексике. Один человек погиб, четверо ранены, в том числе случайные прохожие.

121 Мексика

стрельба

Перестрелка произошла в зоне ресторанов и баров. Кадры столкновения между местными силовиками и группой бандитов появились в сети. Слышны продолжительные автоматные выстрелы. Местные СМИ сообщают, что полиция и военные пытались задержать преступников.



Сейчас ряд улиц в Канкуне перекрыли. Власти сообщили, что ситуация уже под контролем, предполагаемые бандиты задержаны.