В Китае собака усыновила четырех тигрят с редким окрасом: видео

В китайском заповеднике собака выкармливает четырех тигрят, от которых отказались матери.

Тигрята родились на прошлой неделе, но тигрицы отказались их выкармливать. Чтобы детеныши не умерли от голода, сотрудники природного парка отдали их собаке, которая живет в заповеднике и недавно обзавелась потомством.



Собака оказалась ответственной матерью: она приняла малышей и позволила им делить молоко со своими щенками.



Примечательно, что все четверо тигрят обладают крайне редким окрасом: белым и золотым. В дикой природе тигры с такой внешностью почти не встречаются.

