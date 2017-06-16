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  • 16.06, 07:40
    В итальянском парламенте произошла потасовка. Италия, драки и избиения, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В итальянском парламенте произошла потасовка

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    В итальянском парламенте произошла потасовка

    В итальянском парламенте произошла потасовка

    В итальянском парламенте произошла потасовка

      Дракой закончилось обсуждение законопроекта о мигрантах в верхней палате итальянского парламента.

      В Италии заседание сенаторов закончилось потасовкой. Парламентарии обсуждали скандальный законопроект, который позволяет детям мигрантов получать итальянское гражданство.

      Депутаты оппозиционной партии подбежали к президиуму и стали размахивать плакатами с надписью: «Нет нашествию». Их попытались вырвать другие участники заседания. Народные избранники стали толкать друг друга. В давке пострадала министр образования, она получила травму руки.

      В это время у стен итальянского сената тоже происходили беспорядки. Активисты ультраправых организаций устроили столкновения с полицией. Участники акции пытались прорваться внутрь, чтобы сорвать заседание. Спецназ применил водометы. Стражи порядка задержали больше 60 человек.

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