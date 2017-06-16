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  • 16.06, 07:40
    Украинские силовики вновь обстреливают жилые кварталы Донецка. ДНР, ЛНР, Украина, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Украинские силовики вновь обстреливают жилые кварталы Донецка

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    Украинские силовики вновь обстреливают жилые кварталы Донецка

    Украинские силовики вновь обстреливают жилые кварталы Донецка

      В Минобороны ДНР рассказали обо обстрелах, которые ВСУ ведут по Киевскому району Донецка и территории аэропорта.

      Украинская армия обстреляла район Донецка недалеко от аэропорта. Об этом сообщили в Министерстве обороны ДНР. По данным ведомства, киевские силовики использовали крупнокалиберную артиллерию и минометы. Несколько снарядов разорвались на территории завода «Точмаш». Одно из зданий получило серьезные повреждения.

      Как сообщают местные СМИ, за сутки украинская армия обстреляла Донецкую республику больше 60 раз. Одна из атак привела к пожару на лесопилке в районе шахты Куйбышевская.

      Снаряды разрушили стены и крыши жилых домов, повредили газопровод. Под обстрел также попало здание интерната.

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