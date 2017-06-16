Сборная РФ по футболу прилетела в Санкт-Петербург

Футболисты сборной России прибыли в Петербург для участия в Кубке конфедераций. Самолет со спортсменами приземлился в аэропорту Пулково.
Уже завтра в рамках отборочного тура сборная России встретится с командой Новой Зеландии. В одной группе с россиянами также играют сборная Мексики и действующий чемпион Европы — Португалия. В полуфинал выйдут команды, занявшие первое и второе места.
А в Сочи накануне прибыли фавориты группы В — сборная Германии. Немецкие футболисты уже провели первую тренировку, на которую пригласили воспитанников местной спортивной школы.
Сборная Германии сыграет первый матч 19 июня. Им предстоит встреча с командой Австралии, которая накануне прилетела в Москву. Самолет приземлился в аэропорту Домодедово. Австралийцы — действующие обладатели Кубка Азии. Кроме Германии, их соперниками в группе В станут сборные Камеруна и Чили.
А в Сочи накануне прибыли фавориты группы В — сборная Германии. Немецкие футболисты уже провели первую тренировку, на которую пригласили воспитанников местной спортивной школы.
Сборная Германии сыграет первый матч 19 июня. Им предстоит встреча с командой Австралии, которая накануне прилетела в Москву. Самолет приземлился в аэропорту Домодедово. Австралийцы — действующие обладатели Кубка Азии. Кроме Германии, их соперниками в группе В станут сборные Камеруна и Чили.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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