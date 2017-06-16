СМИ: сразу 4 министерства могут переехать в «Москва-Сити»

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать идею переезда четырех министерств в столичный комплекс
«Москва-Сити», освободив 16 занимаемых ими зданий.
Как пишет «Коммерсант», в «Москва-Сити» могут переехать Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минпромторг и Минстрой. Причем переезд четырех ведомств может состояться во второй половине 2018 года. Премьер-министр поручил проработать возможность создания правительственного комплекса министерств и подведомственных им учреждений в современном здании в «Москва-Сити».
Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра РФ: «Такой проект действительно есть. Детали прорабатываются».
Инициаторы идеи обосновали ее желанием сэкономить, в том числе на постоянных тратах на ремонт 16 старых зданий, в которых располагаются эти 4 министерства. Правительство также надеется сократить расходы за счет уменьшения занимаемыми министерствами площадей. Это позволит сэкономить не менее 1 млрд рублей в год на коммунальных расходах. А затраты на переезд четырех крупных организаций предполагается возместить, выставив нынешние здания министерств на продажу.
В статье говорится, что на реализацию проекта не потребуется средств из бюджета.
Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра РФ: «Такой проект действительно есть. Детали прорабатываются».
Инициаторы идеи обосновали ее желанием сэкономить, в том числе на постоянных тратах на ремонт 16 старых зданий, в которых располагаются эти 4 министерства. Правительство также надеется сократить расходы за счет уменьшения занимаемыми министерствами площадей. Это позволит сэкономить не менее 1 млрд рублей в год на коммунальных расходах. А затраты на переезд четырех крупных организаций предполагается возместить, выставив нынешние здания министерств на продажу.
В статье говорится, что на реализацию проекта не потребуется средств из бюджета.
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