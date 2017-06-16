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  • 16.06, 06:08

    Путин: США агрессивно вмешивались в российские выборы 2012 года

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    Путин: США агрессивно вмешивались в российские выборы 2012 года

    Путин: США агрессивно вмешивались в российские выборы 2012 года

    Президент России в документальном фильме-интервью рассказал знаменитому режиссеру Оливеру Стоуну о вмешательстве американских дипломатов в выборы в России в разные годы.

    В документальном фильме, четвертая часть которого вышла в эфир телеканала Showtime в четверг, президент России рассказал о постоянном вмешательстве Соединенных Штатов в российские выборы. Оливер Стоун, продолжая тему приписываемого России американскими СМИ влияния на выборы 45-го президента США спросил, вмешивался ли Вашингтон в российские избирательные процессы.

    Владимир Путин, президент РФ: «И в 2000, и в 2012 году. Всегда было. Но в 2012 это было особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться. Например, американские партнеры об этом знают, мы говорили об этом, я и экс-госсекретарь Джон Керри говорил, и Бараку Обаме говорил. Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, бегали на всякие митинги оппозиционные и так далее».

    Глава государства подчеркнул, что дипломатическая служба должна заниматься совершенно противоположным, «дипломатическая служба должна налаживать межгосударственные отношения», цитирует РИА Новости.

    Владимир Путин: «Неправительственные организации могут заниматься всем, чем угодно, причем любого национального происхождения. Хотя неправительственные организации часто финансируются через ряд „прокладок“ и структур. Тоже то ли из Госдепа, то ли из каких-то других квазигосударственных источников… И то же самое происходит на всем постсоветском пространстве, и в Восточной Европе, и в других странах, и в Африке, и в Латинской Америке».

    Напомним, на этой неделе американский телеканал Showtime показал четырехсерийный документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). После выхода фрагментов документального фильма, еще до показа первой серии 12 июня, американские СМИ обрушились на голливудского режиссера с резкой критикой. Оливер Стоун ответил, что цель его фильма заключается в предотвращении ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

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