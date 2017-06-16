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  • 16.06, 06:08

    Вице-президент США нанял адвоката для защиты от обвинений в связях с РФ

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    Вице-президент США нанял адвоката для защиты от обвинений в связях с РФ

    <nobr>Вице-президент</nobr> США нанял адвоката для защиты от обвинений в связях с РФ

    Майкл Пенс нанял частного адвоката для оказания юридической помощи при расследовании Минюстом приписываемого России вмешательства в выборы и тайных контактов со штабом Трампа.

    Джаррод Аген, представитель вице-президента США: Я могу подтвердить, что вице-президент Майкл Пенс нанял Ричарда Каллена из McGuire Woods, чтобы помочь ему с ответами на запросы спецпрокурора. Вице-президент полностью сосредоточен на своих обязанностях и поддерживает повестку дня президента, он с нетерпением ожидает скорейшего завершения этого предмета обсуждения.

    По словам Агена, решение нанять адвоката подчеркивает желание вице-президента полностью сотрудничать со теми, кто запрашивает информацию, связанную с «российским делом», цитирует «Интерфакс».

    Президент США Дональд Трамп также ранее нанял частного адвоката для защиты своих интересов. Теперь Белый дом все журналистские запросы о расследовании «российского дела» отправляет к юристу Марку Касовицу. Расследование дела возглавляет бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

    Напомним, Трамп и его помощники неоднократно опровергали любые подозрения в приписываемых американскими СМИ подозрительных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках «оказать влияние» на ход президентских выборов в США. В среду генпрокурор США Джефф Сешнс дал показания сенатскому комитету по разведке. На заседании он назвал все обвинения «отвратительной ложью».

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