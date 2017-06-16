В Казани тушат пожар на пороховом заводе

В МЧС сообщили, что пожар на Казанском пороховом заводе не представляет угрозы населению.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Татарстану: «Пожар возник в одном из зданий предприятия. Общая площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. В настоящее время его удалось локализовать».
В региональном управлении МЧС подчеркнули, что пожар не представляет угрозы населению. В борьбе с огнем задействованы более 100 человек личного состава и более 30 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.
Первые кадры с места происшествия появились в соцсетях. Ярчайшее зарево от пожара видно на большом расстоянии от порохового завода.
В региональном управлении МЧС подчеркнули, что пожар не представляет угрозы населению. В борьбе с огнем задействованы более 100 человек личного состава и более 30 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.
Первые кадры с места происшествия появились в соцсетях. Ярчайшее зарево от пожара видно на большом расстоянии от порохового завода.
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