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  • 16.06, 06:08
    В Казани тушат пожар на пороховом заводе. Казань, МЧС, Татарстан, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Казани тушат пожар на пороховом заводе

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    В Казани тушат пожар на пороховом заводе

    В Казани тушат пожар на пороховом заводе

    В Казани тушат пожар на пороховом заводе
    • Фото: Казань такая Казань/ vk.com

      • В МЧС сообщили, что пожар на Казанском пороховом заводе не представляет угрозы населению.

      Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Татарстану: «Пожар возник в одном из зданий предприятия. Общая площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. В настоящее время его удалось локализовать».

      В региональном управлении МЧС подчеркнули, что пожар не представляет угрозы населению. В борьбе с огнем задействованы более 100 человек личного состава и более 30 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

      Первые кадры с места происшествия появились в соцсетях. Ярчайшее зарево от пожара видно на большом расстоянии от порохового завода.

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