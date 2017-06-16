На Сахалине поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В результате столкновения «КамАЗа» с пассажирским поездом на Сахалине погибли два человека.
Сообщение пресс-службы УМВД РФ по Сахалинской области: «Примерно в 5:55 на автодороге „Южно-Сахалинск — Оха“ в районе перегона между станциями Заозерное и Пугачево произошло столкновение пассажирского поезда и большегрузного автомобиля с прицепом. По предварительным данным, в результате ДТП два человека, которые находились в автомобиле, погибли».
В МЧС сообщили, что от удара кабина грузовика загорелась. В момент аварии в поезде находились 180 человек, в том числе 17 детей, они не получили травм, цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по региону: «Пожар был потушен, удалось предотвратить распространение огня. В результате ДТП пассажиры поезда не пострадали. Локомотив поезда передней парой сошел с рельсов».
Столкновение произошло на регулируемом железнодорожном переезде. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Движение по железной дороге уже восстановлено. Причины происшествия установят специалисты.
Фото: УМВД России по Сахалинской области
В МЧС сообщили, что от удара кабина грузовика загорелась. В момент аварии в поезде находились 180 человек, в том числе 17 детей, они не получили травм, цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по региону: «Пожар был потушен, удалось предотвратить распространение огня. В результате ДТП пассажиры поезда не пострадали. Локомотив поезда передней парой сошел с рельсов».
Столкновение произошло на регулируемом железнодорожном переезде. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Движение по железной дороге уже восстановлено. Причины происшествия установят специалисты.
Фото: УМВД России по Сахалинской области
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