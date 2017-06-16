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  • 16.06, 01:36

    США с опозданием поздравили Россию с национальным праздником

    1 комментарий

    США с опозданием поздравили Россию с национальным праздником

    США с опозданием поздравили Россию с национальным праздником

    Госдепартамент США опубликовал заявление с поздравлением с Днем России, который отмечается 12 июня.

    Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Сегодня наши страны разделяют уникальную ответственность за поддержание международного мира и стабильности и сотрудничают по вопросам глобальной важности. Мы считаем, что у нас это получается лучше всего, когда мы стоим вместе, чтобы поддерживать фундаментальные ценности человеческого достоинства и свободы. От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю весь российской народ по случаю Дня России нынешнего года».

    Документ был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства США в четверг.

    Напомним, День России отмечается 12 июня. 13 июня стало известно, что Вашингтон впервые за 25 лет не передал в дипмиссию поздравление с Днем России. После этого в Госдепартаменте США объяснили, что администрация президента Дональда Трампа «приняла новый подход», и что теперь «официальные поздравления странам будут публиковаться на сайте ведомства и передаваться через посольства США в столицах».

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