Наезд на пешеходов в Нью-Йорке: полиция исключила версию теракта

В полицейском управлении американского мегаполиса сообщили подробности инцидента, произошедшего в четверг, когда внедорожник врезался в группу пешеходов.
Власти Нью-Йорка заявили, что наезд на пешеходов в Манхеттэне не был терактом.
Тяжелый внедорожник Chevrolet протаранил группу пешеходов на тротуаре в самый разгар рабочего дня, пострадали 10 человек. Большинство из них получили легкие травмы, но одного из пострадавших все же пришлось госпитализировать.
Уже известно, что за рулем была женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем, двигавшемся в попутном направлении. После этого внедорожник вылетел на тротуар, где и сшиб людей. Без погибших не обошлось бы, если бы внедорожник не оказался зажат между деревом и стеной дома, которые погасили инерцию от удара.
Тяжелый внедорожник Chevrolet протаранил группу пешеходов на тротуаре в самый разгар рабочего дня, пострадали 10 человек. Большинство из них получили легкие травмы, но одного из пострадавших все же пришлось госпитализировать.
Уже известно, что за рулем была женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем, двигавшемся в попутном направлении. После этого внедорожник вылетел на тротуар, где и сшиб людей. Без погибших не обошлось бы, если бы внедорожник не оказался зажат между деревом и стеной дома, которые погасили инерцию от удара.
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