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  • 16.06, 01:36
    Наезд на пешеходов в Нью-Йорке: полиция исключила версию теракта. ДТП, Нью-Йорк, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Наезд на пешеходов в Нью-Йорке: полиция исключила версию теракта

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    Наезд на пешеходов в <nobr>Нью-Йорке</nobr>: полиция исключила версию теракта

    Наезд на пешеходов в Нью-Йорке: полиция исключила версию теракта

    Наезд на пешеходов в <nobr>Нью-Йорке</nobr>: полиция исключила версию теракта
    • Фото: @raveenaujmaya/ twitter.com

      • В полицейском управлении американского мегаполиса сообщили подробности инцидента, произошедшего в четверг, когда внедорожник врезался в группу пешеходов.

      Власти Нью-Йорка заявили, что наезд на пешеходов в Манхеттэне не был терактом.

      Тяжелый внедорожник Chevrolet протаранил группу пешеходов на тротуаре в самый разгар рабочего дня, пострадали 10 человек. Большинство из них получили легкие травмы, но одного из пострадавших все же пришлось госпитализировать.

      Уже известно, что за рулем была женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем, двигавшемся в попутном направлении. После этого внедорожник вылетел на тротуар, где и сшиб людей. Без погибших не обошлось бы, если бы внедорожник не оказался зажат между деревом и стеной дома, которые погасили инерцию от удара.

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