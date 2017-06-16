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  • 16.06, 03:06
    После прошлой «Прямой линии» чиновники в регионах показали чудеса оперативности. Путин, Ставропольский край, жилье, зарплаты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    После прошлой «Прямой линии» чиновники в регионах показали чудеса оперативности

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    После прошлой «Прямой линии» чиновники в регионах показали чудеса оперативности

    После прошлой «Прямой линии» чиновники в регионах показали чудеса оперативности

      Душа радуется смотреть, как быстро и легко, оказывается, могут решаться любые проблемы, если о них услышал президент.

      Когда женщина из Удмуртии во время «Прямой линии» задавала вопрос про свой аварийный дом, Владимир Путин пообещал заехать к ней, как только окажется в Ижевске, и лично проверить, как решился ее вопрос. По опыту прошлого года можно сказать, что после того, как о проблеме сообщают президенту, в регионах сразу находятся и деньги, и человеческие ресурсы, и даже немного доброй воли.

      Первый же вопрос прошлогодней «Прямой линии»: жительница Омска Екатерина показала Путину ухабистую дорогу… И уже через час в городе начался бум дорожного строительства.

      Работники дальневосточного рыбкомбината «Островной» пожаловались на свое рабское положение: без документов, денег, почти без еды и без возможности покинуть предприятие. Зарплату сотрудникам в итоге выплатили, директора рыбкомбината арестовали. Сейчас у комбината другое руководство и нет задержек по зарплате.

      Заодно разобрались с долгами компании «Гидрострой» и челябинского завода «Уралавтоприцеп». Рабочий Дмитрий Дудкин выступил в программе «Прямая линия» и рассказал, что денег не платят, а продукты в магазине предприятие своим сотрудникам выделяет в долг. И в тот же день замгубернатора области отчитался, что задолженности по зарплате погашены.

      Марина Соломатина — многодетная мать из Ставропольского края — показала президенту, в какой они живут в тесноте. Семью спасает только чудо инженерной мысли — «комната-трансформер». В прошлом году президент от нее узнал, что из-за региональной реформы семья выпала из категории нуждающихся и лишились права на участок под строительство. После «Прямой линии» землю им выдели сам губернатор. Правда, строить дом пока не на что.

      Самым «дорогим» обращением к Путину стала мольба дольщицы из Солнечногорского района Подмосковья. Их строительная компания собрала с людей 4,5 миллиарда рублей и сбежала. К лету мошенников арестовали. А правительство Московской области возобновило строительство жилого комплекса.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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