Полиция: ранивший конгрессмена американец купил оружие легально

Расследование покушения в Вирджинии на жизнь конгрессмена Стивена Скализа и других парламентариев показало, что стрелок приобрел оружие законным путем у продавцов, имеющих соответствующие федеральные лицензии.
Как передает Reuters, в распространенном заявлении полиции Капитолия говорится, что 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон, открывший накануне стрельбу по конгрессменам и их помощникам, приобрел оружие законным путем.
В полиции также уточнили, что Ходжкинсон вел стрельбу из пистолета калибра 9 мм и винтовки калибра 7,62 мм, которые он официально купил через продавцов с федеральной лицензией.
открыл огонь из автоматической винтовки по бейсбольному полю в Александрии (штат Вирджиния), где тренировались члены Конгресса перед благотворительным матчем. Несколько человек получили огнестрельные ранения. Самые тяжелые раны у 51-летнего конгрессмена Стивена Скализа. Врачи сообщили, что пострадавший находится в критическом состоянии. Сегодня ему была сделана вторая операция. Накануне в больнице пострадавшего посетил президент США Дональд Трамп, который призвал американцев молиться с здоровье конгрессмена.
Ходжкинсон был активным сторонником проигравшего выборы кандидата в президенты сенатора-демократа Берни Сандерса.
В полиции также уточнили, что Ходжкинсон вел стрельбу из пистолета калибра 9 мм и винтовки калибра 7,62 мм, которые он официально купил через продавцов с федеральной лицензией.
открыл огонь из автоматической винтовки по бейсбольному полю в Александрии (штат Вирджиния), где тренировались члены Конгресса перед благотворительным матчем. Несколько человек получили огнестрельные ранения. Самые тяжелые раны у 51-летнего конгрессмена Стивена Скализа. Врачи сообщили, что пострадавший находится в критическом состоянии. Сегодня ему была сделана вторая операция. Накануне в больнице пострадавшего посетил президент США Дональд Трамп, который призвал американцев молиться с здоровье конгрессмена.
Ходжкинсон был активным сторонником проигравшего выборы кандидата в президенты сенатора-демократа Берни Сандерса.
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