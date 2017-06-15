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  • 16.06, 00:04
    Полиция: ранивший конгрессмена американец купил оружие легально. Вашингтон, США, Трамп Дональд, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Полиция: ранивший конгрессмена американец купил оружие легально

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    Полиция: ранивший конгрессмена американец купил оружие легально

    Полиция: ранивший конгрессмена американец купил оружие легально

      Расследование покушения в Вирджинии на жизнь конгрессмена Стивена Скализа и других парламентариев показало, что стрелок приобрел оружие законным путем у продавцов, имеющих соответствующие федеральные лицензии.

      Как передает Reuters, в распространенном заявлении полиции Капитолия говорится, что 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон, открывший накануне стрельбу по конгрессменам и их помощникам, приобрел оружие законным путем.

      В полиции также уточнили, что Ходжкинсон вел стрельбу из пистолета калибра 9 мм и винтовки калибра 7,62 мм, которые он официально купил через продавцов с федеральной лицензией.

      Напомним, нападение произошло накануне. Мужчина открыл огонь из автоматической винтовки по бейсбольному полю в Александрии (штат Вирджиния), где тренировались члены Конгресса перед благотворительным матчем. Несколько человек получили огнестрельные ранения. Самые тяжелые раны у 51-летнего конгрессмена Стивена Скализа. Врачи сообщили, что пострадавший находится в критическом состоянии. Сегодня ему была сделана вторая операция. Накануне в больнице пострадавшего посетил президент США Дональд Трамп, который призвал американцев молиться с здоровье конгрессмена.

      В полиции заявляли, что нападение не является терактом. Скончавшийся в больнице Ходжкинсон был активным сторонником проигравшего выборы кандидата в президенты сенатора-демократа Берни Сандерса.

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