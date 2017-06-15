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  • 15.06, 22:34
    Полиция изучает видеоролик езды золотой молодежи по встречной полосе. ГИБДД, Москва, автомобили, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Полиция изучает видеоролик езды золотой молодежи по встречной полосе

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    Полиция изучает видеоролик езды золотой молодежи по встречной полосе

    Полиция изучает видеоролик езды золотой молодежи по встречной полосе

    Полиция изучает видеоролик езды золотой молодежи по встречной полосе

      Видеозапись того, как два автомобиля с представителями золотой молодежи в центре Москвы едут по встречной полосе, заинтересовала полицию. Ведется проверка.

      В Сети появился очередной скандальный видеоролик, на котором запечатлены представители так называемой золотой молодежи нагло нарушающие правила дорожного движения.

      Как минимум две дорогие иномарки на протяжении нескольких минут едут по встречной полосе, оставляя справа от себя двойную сплошную линию, объезжая вереницу автомобилей, стоящих в пробке. На видеоролике запечатлено, что это происходит днем в самом центре столицы, рядом с Домом правительства.

      Сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Москве: «Данная видеозапись изучается сотрудниками Госавтоинспекции».

      В соцсетях и различных СМИ появилась информация, что пробку лихачи решили объехать таким экстремальным способом из-за того, что группа молодых людей очень торопилась в ресторан, пишет РИА Новости.

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