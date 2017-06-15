Дирижабль разбился во время турнира по гольфу в США: видео

Рекламный дирижабль упал и загорелся в штате Висконсин (США).
Катастрофа произошла во время турнира по гольфу серии U. S. Open. Дирижабль упал неподалеку от места проведения соревнований.
В результате падения дирижабля пострадал пилот. Он получил серьезные ожоги и был госпитализирован на вертолете. Как сообщает Washington Post, жизни пострадавшего летчика ничто не угрожает.
В результате падения дирижабля пострадал пилот. Он получил серьезные ожоги и был госпитализирован на вертолете. Как сообщает Washington Post, жизни пострадавшего летчика ничто не угрожает.
Комментарии