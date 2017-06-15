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  • 15.06, 22:34
    Дирижабль разбился во время турнира по гольфу в США: видео. США, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Дирижабль разбился во время турнира по гольфу в США: видео

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    Дирижабль разбился во время турнира по гольфу в США: видео

    Дирижабль разбился во время турнира по гольфу в США: видео

      Рекламный дирижабль упал и загорелся в штате Висконсин (США).

      Катастрофа произошла во время турнира по гольфу серии U. S. Open. Дирижабль упал неподалеку от места проведения соревнований.

      В результате падения дирижабля пострадал пилот. Он получил серьезные ожоги и был госпитализирован на вертолете. Как сообщает Washington Post, жизни пострадавшего летчика ничто не угрожает.

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