«Стадион Санкт-Петербург» украсили символикой Кубка конфедераций

На Крестовском острове завершается подготовка к церемонии открытия главного международного футбольного турнира 2017 года.
На новом «Стадионе Санкт-Петербург» полным ходом идет подготовка к церемонии открытия Кубка конфедераций. В Интернет просочились любительские видеоролики с первой репетиции.
Судя по записям, сама арена уже полностью готова к большому футболу. Ее украсили символикой турнира. А на поле появились первые элементы праздника — золотой мяч, облако и деревья. Параллельно организаторы проверяют и акустическую систему.
До старта Кубка конфедераций остается чуть больше суток. Матч-открытие хозяйка турнира сборная России проведет в Петербурге 17 июня с командой Новой Зеландии.
Судя по записям, сама арена уже полностью готова к большому футболу. Ее украсили символикой турнира. А на поле появились первые элементы праздника — золотой мяч, облако и деревья. Параллельно организаторы проверяют и акустическую систему.
До старта Кубка конфедераций остается чуть больше суток. Матч-открытие хозяйка турнира сборная России проведет в Петербурге 17 июня с командой Новой Зеландии.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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