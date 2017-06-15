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  • 15.06, 22:34
    «Стадион Санкт-Петербург» украсили символикой Кубка конфедераций. Санкт-Петербург, ФИФА, стадионы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Стадион Санкт-Петербург» украсили символикой Кубка конфедераций

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    «Стадион Санкт-Петербург» украсили символикой Кубка конфедераций

    «Стадион <nobr>Санкт-Петербург»</nobr> украсили символикой Кубка конфедераций

      На Крестовском острове завершается подготовка к церемонии открытия главного международного футбольного турнира 2017 года.

      На новом «Стадионе Санкт-Петербург» полным ходом идет подготовка к церемонии открытия Кубка конфедераций. В Интернет просочились любительские видеоролики с первой репетиции.

      Судя по записям, сама арена уже полностью готова к большому футболу. Ее украсили символикой турнира. А на поле появились первые элементы праздника — золотой мяч, облако и деревья. Параллельно организаторы проверяют и акустическую систему.

      До старта Кубка конфедераций остается чуть больше суток. Матч-открытие хозяйка турнира сборная России проведет в Петербурге 17 июня с командой Новой Зеландии.
      Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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