«Стадион Санкт-Петербург» украсили символикой Кубка конфедераций

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

На новом «Стадионе Санкт-Петербург» полным ходом идет подготовка к церемонии открытия Кубка конфедераций. В Интернет просочились любительские видеоролики с первой репетиции.Судя по записям, сама арена уже полностью готова к большому футболу. Ее украсили символикой турнира. А на поле появились первые элементы праздника — золотой мяч, облако и деревья. Параллельно организаторы проверяют и акустическую систему.До старта Кубка конфедераций остается чуть больше суток. Матч-открытие хозяйка турнира сборная России проведет в Петербурге 17 июня с командой Новой Зеландии.