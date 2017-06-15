Болельщики «Зенита» устроили трогательные проводы Мигелю Данни

Манежная площадь Петербурга этим вечером окрасилась в
сине-бело-голубые цвета. Несколько сотен футбольных фанатов пришли сказать спасибо Мигелю Данни. Теперь уже бывший капитан «Зенита» и любимец горожан покидает город, в котором прожил девять лет.
Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, на Манежной площади до сих пор полно болельщиков «Зенита». Организаторы, рассчитывавшие провести мероприятие минут за 40, очевидно, недооценили желание болельщиков попрощаться с капитаном сине-бело-голубых.
Практически каждый из них пытается выйти за рамки автограф-сессии и что-то лично сказать футболисту помимо тех напутствий, которые пишут на открытках. Здесь по-португальски: «Спасибо, Данни». Эти записки пришедшие опускают в импровизированный кубок, который и достанется игроку.
Сам Мигель Данни на Манежную площадь приехал вместе со всей семьей: женой Петрой, 13-летними сыновьями и даже полуторамесячной малышкой-дочкой. Надо ли говорить, какое воодушевление вызвало его появление на небольшой сцене.
Петербуржцы желали Данни совершенно разные вещи. Но все неизменно говорили спасибо по-русски, по-португальски, по-испански или по-английски. Такой опетербурженный легионер то, что ему хотят сказать сегодня, понимает на всех этих языках.
Прощаются с Данни петербургские и, кстати, иногородние болельщики других клубов не только на Манежной площади, но и в Интернете. Объявленный в Instagram конкурс на лучшее видеообращение к капитану «Зенита» собрал под хештегом #спасибоданни уже сотни роликов. И это всего за сутки.
Данни благодарят и просят еще приезжать в Петербург как простые болельщики, так и знаменитые фаны сине-бело-голубых. Например, отметился Сергей Шнуров.
Так что это прощание — особенное событие не только для горожан, но и для самого Данни и его семьи. Так и хочется сказать: «Капитан, улыбнитесь. Вам еще много городов покорится». Будем надеяться, что Петербург среди них будет на первом месте.
Практически каждый из них пытается выйти за рамки автограф-сессии и что-то лично сказать футболисту помимо тех напутствий, которые пишут на открытках. Здесь по-португальски: «Спасибо, Данни». Эти записки пришедшие опускают в импровизированный кубок, который и достанется игроку.
Сам Мигель Данни на Манежную площадь приехал вместе со всей семьей: женой Петрой, 13-летними сыновьями и даже полуторамесячной малышкой-дочкой. Надо ли говорить, какое воодушевление вызвало его появление на небольшой сцене.
Петербуржцы желали Данни совершенно разные вещи. Но все неизменно говорили спасибо по-русски, по-португальски, по-испански или по-английски. Такой опетербурженный легионер то, что ему хотят сказать сегодня, понимает на всех этих языках.
Прощаются с Данни петербургские и, кстати, иногородние болельщики других клубов не только на Манежной площади, но и в Интернете. Объявленный в Instagram конкурс на лучшее видеообращение к капитану «Зенита» собрал под хештегом #спасибоданни уже сотни роликов. И это всего за сутки.
Данни благодарят и просят еще приезжать в Петербург как простые болельщики, так и знаменитые фаны сине-бело-голубых. Например, отметился Сергей Шнуров.
Так что это прощание — особенное событие не только для горожан, но и для самого Данни и его семьи. Так и хочется сказать: «Капитан, улыбнитесь. Вам еще много городов покорится». Будем надеяться, что Петербург среди них будет на первом месте.
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