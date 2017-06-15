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  • 15.06, 22:34

    Автомобиль въехал в толпу в Нью-Йорке, 10 пострадавших

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    Автомобиль въехал в толпу в <nobr>Нью-Йорке</nobr>, 10 пострадавших

    Автомобиль въехал в толпу в Нью-Йорке, 10 пострадавших

    Автомобиль въехал в толпу в <nobr>Нью-Йорке</nobr>, 10 пострадавших
  • Фото: @andrewsiff4NY /twitter.com

    • Автомобиль выехал на обочину и сбил людей в деловом районе Манхэттена.

    В результате ДТП пострадали 10 пешеходов. Один из них госпитализирован, остальные получили легкие травмы.

    В настоящий момент причины автоаварии выясняются. По предварительным данным, водитель потерял управление, передает NY Daily News.


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