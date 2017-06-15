Автомобиль въехал в толпу в Нью-Йорке, 10 пострадавших

Автомобиль выехал на обочину и сбил людей в деловом районе Манхэттена.
В результате ДТП пострадали 10 пешеходов. Один из них госпитализирован, остальные получили легкие травмы.
В настоящий момент причины автоаварии выясняются. По предварительным данным, водитель потерял управление, передает NY Daily News.
В настоящий момент причины автоаварии выясняются. По предварительным данным, водитель потерял управление, передает NY Daily News.
#BREAKING: several hurt as Suburban plows into pedestrians on sidewalk W 37th near #LincolnTunnel #NBC4NY pic.twitter.com/ozGrueIM6u— Andrew Siff (@andrewsiff4NY) 15 июня 2017 г.
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