Чемпиона мира по боксу Уайлдера арестовали за хранение наркотиков

В США полиция арестовала знаменитого американского боксера Деонтея Уайлдера по обвинению в хранении марихуаны.
Чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) был задержан в городе Таскалусе (штат Алабама). Полиция остановила автомобиль боксера из-за нарушения правил тонировки. А в салоне машины стражи порядка нашли марихуану.
Позднее Уайлдера освободили под залог в тысячу долларов. При этом его адвокат заявил, что наркотики не принадлежат спортсмену. По словам юриста, машиной боксера пользовался другой человек, пока Уайлдера не было в городе, передает Boxing Scene.
Деонтей Уайлдер — непобежденный американский боксер, на его счету 38 побед (37 нокаутом). Последний поединок он провел в феврале этого года, отправив в нокаут соотечественника Джеральда Вашингтона.
Отметим, что в мае 2016 года Уайлдер должен был провести поединок с Александром Поветкиным. Однако поединок отменили из-за того, что в организме россиянина нашли следы мельдония. При этом позднее в WADA признали, что содержание запрещенного вещества в пробе Поветкина было крайне незначительным.
Позднее Уайлдера освободили под залог в тысячу долларов. При этом его адвокат заявил, что наркотики не принадлежат спортсмену. По словам юриста, машиной боксера пользовался другой человек, пока Уайлдера не было в городе, передает Boxing Scene.
Деонтей Уайлдер — непобежденный американский боксер, на его счету 38 побед (37 нокаутом). Последний поединок он провел в феврале этого года, отправив в нокаут соотечественника Джеральда Вашингтона.
Отметим, что в мае 2016 года Уайлдер должен был провести поединок с Александром Поветкиным. Однако поединок отменили из-за того, что в организме россиянина нашли следы мельдония. При этом позднее в WADA признали, что содержание запрещенного вещества в пробе Поветкина было крайне незначительным.
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