Фестиваль «КукАрт» в Петербурге откроется спектаклем о Великой Отечественной войне

В Северной столице готовятся к открытию международного фестиваля кукольных театров.

Построить культурные мосты между странами и людьми в обход всех преград готов президент международного театрального фестиваля «КукАрт» Давид Бурман. Сегодня он приоткрыл завесу тайны над программой 13-го по счету фестиваля.



Кукольный карнавал стартует в Петербурге уже через неделю, и в этом году он посвящен Балканам. Их представят театры из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Сербии и других европейских стран. Многие приедут в Россию впервые. Именно куклы, по мнению организаторов, — главные герои «КукАрта». Они остаются таковыми даже в эпоху цифровых технологий.



Спектаклем на военную тему и откроется нынешний фестиваль. В День памяти и скорби 22-го июня, в 4 часа утра, на Малой Садовой улице покажут произведение петербургского театра теневых кукол «Маленькие великаны». Спектакль «Горько-медовая фотография» расскажет зрителям об истории первой любви в атмосфере Великой Отечественной войны.