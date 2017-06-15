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  • 15.06, 22:34
    Фестиваль «КукАрт» в Петербурге откроется спектаклем о Великой Отечественной войне. Санкт-Петербург, театр, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фестиваль «КукАрт» в Петербурге откроется спектаклем о Великой Отечественной войне

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    Фестиваль «КукАрт» в Петербурге откроется спектаклем о Великой Отечественной войне

    Фестиваль «КукАрт» в Петербурге откроется спектаклем о Великой Отечественной войне

      В Северной столице готовятся к открытию международного фестиваля кукольных театров.

      Построить культурные мосты между странами и людьми в обход всех преград готов президент международного театрального фестиваля «КукАрт» Давид Бурман. Сегодня он приоткрыл завесу тайны над программой 13-го по счету фестиваля.

      Кукольный карнавал стартует в Петербурге уже через неделю, и в этом году он посвящен Балканам. Их представят театры из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Сербии и других европейских стран. Многие приедут в Россию впервые. Именно куклы, по мнению организаторов, — главные герои «КукАрта». Они остаются таковыми даже в эпоху цифровых технологий.

      Спектаклем на военную тему и откроется нынешний фестиваль. В День памяти и скорби 22-го июня, в 4 часа утра, на Малой Садовой улице покажут произведение петербургского театра теневых кукол «Маленькие великаны». Спектакль «Горько-медовая фотография» расскажет зрителям об истории первой любви в атмосфере Великой Отечественной войны.

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