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  • 15.06, 21:02
    На «Ленфильме» вспомнили, как начиналась звездная карьера Алексея Баталова. Санкт-Петербург, артисты, знаменитости, кино, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На «Ленфильме» вспомнили, как начиналась звездная карьера Алексея Баталова

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    На «Ленфильме» вспомнили, как начиналась звездная карьера Алексея Баталова

    На «Ленфильме» вспомнили, как начиналась звездная карьера Алексея Баталова

      Судьба ушедшего сегодня из жизни народного артиста СССР была связана с городом на Неве. Именно на киностудии «Ленфильм» Баталов создал свои первые фильмы как актер и режиссер.

      Сегодня на 89-м году жизни ушел Алексей Баталов. В начале творческой карьеры судьба народного артиста СССР была тесно связана с «Ленфильмом». Именно на этой киностудии в 1954 году он снялся в своей первой звездной роли Алексея Журбина в картине Иосифа Хейфица «Большая семья».

      В содружестве с этим режиссером Баталов создал целую галерею образов, за которые его называли человеком эпохи и настоящим русским интеллигентом. Эти фильмы, созданные в 60-х, вошли золотой фонд отечественного кинематографа: «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой».

      Сам Алексей Владимирович работал на «Ленфильме» с 1957 до 1975 годы и актером, и даже режиссером. Именно в этот период он снял киносказку «Три Толстяка», где сам выполнял опасные трюки канатоходца Тибула, хотя бездумно никогда не рисковал. За мудрость и человеческие качества коллеги и ученики его любили и любят до сих пор.

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