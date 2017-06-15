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  • 15.06, 22:34
    Родман в КНДР подарил Ким Чен Ыну книгу Трампа. баскетбол, Ким Чен Ын, Северная Корея, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Родман в КНДР подарил Ким Чен Ыну книгу Трампа

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    Родман в КНДР подарил Ким Чен Ыну книгу Трампа

    Родман в КНДР подарил Ким Чен Ыну книгу Трампа

    Родман в КНДР подарил Ким Чен Ыну книгу Трампа

      Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил неожиданный подарок из США — книгу Дональда Трампа «Искусство заключать сделки».

      В Пхеньян ее привез знаменитый американский баскетболист Дэннис Родман. Правда, вручить книгу лично товарищу Киму ему не удалось — пришлось передавать через министра спорта КНДР. Неизвестно, знал ли президент США о том, что Родман везет северокорейцам. Во всяком случае, по данным информагентств, автографа Трампа в книге нет.

      Тем не менее, уже звучат версии, будто бы Родман может быть неофициальным спецпосланником Белого дома в Пхеньяне — мол, на фоне кризиса в двусторонних отношениях он выполняет некую секретную миссию. В КНДР звезда НБА уже бывал неоднократно как частное лицо и лично встречался с Ким Чен Ыном — тот является давним поклонником Родмана. Нынешний визит стал первым после инаугурации Трампа.

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