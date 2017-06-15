Родман в КНДР подарил Ким Чен Ыну книгу Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил неожиданный подарок из США — книгу Дональда Трампа «Искусство заключать сделки».

В Пхеньян ее привез знаменитый американский баскетболист Дэннис Родман. Правда, вручить книгу лично товарищу Киму ему не удалось — пришлось передавать через министра спорта КНДР. Неизвестно, знал ли президент США о том, что Родман везет северокорейцам. Во всяком случае, по данным информагентств, автографа Трампа в книге нет.



Тем не менее, уже звучат версии, будто бы Родман может быть неофициальным спецпосланником Белого дома в Пхеньяне — мол, на фоне кризиса в двусторонних отношениях он выполняет некую секретную миссию. В КНДР звезда НБА уже бывал неоднократно как частное лицо и лично встречался с Ким Чен Ыном — тот является давним поклонником Родмана. Нынешний визит стал первым после инаугурации Трампа.

