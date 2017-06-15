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  • 15.06, 21:02
    Редкий для отечественного кино человек: страна прощается с Алексеем Баталовым. знаменитости, кино, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Редкий для отечественного кино человек: страна прощается с Алексеем Баталовым

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    Редкий для отечественного кино человек: страна прощается с Алексеем Баталовым

    Редкий для отечественного кино человек: страна прощается с Алексеем Баталовым

    Редкий для отечественного кино человек: страна прощается с Алексеем Баталовым

      Сегодня стало известно о смерти одного из самых любимых актеров советского кино. Народный артист Алексей Баталов умер на 89-м году жизни: как сказали его близкие, вечером он лег спать и больше не проснулся.

      Последние годы Алексей Баталов не снимался, полностью посвятив себя преподаванию во ВГИКе. Но и на экране он всегда старался быть педагогом, выбирая только те роли, которые способны чему-то научить зрителей. Именно он, воспитанный во мхатовских традициях среди знаменитых актеров и писателей, воплотил образ неизвестного до сих пор героя — рабочего-интеллигента, в котором твердость и мужественность сочетались с благородством и тонким умом.

      Алексей Баталов обладал удивительным лицом и невероятным голосом, но все это, конечно, только внешние следствия того, что жило у него внутри. Родившись в 28-м, он сразу попал в литературно-театральную среду, ведь родители были актерами, а отчим — Виктор Ардов — писателем. Все детство будущего актера окружали звезды Серебряного века, а Анна Ахматова так и вовсе годами жила вместе с его семьей.

      Алексей Баталов: «Если честно сказать, я с Анной Андреевной провел времени больше, чем с родной бабушкой, которая Баталова».

      Пережив войну и эвакуацию, он начал играть в театре, а потом его пригласили в кино. Это был гениальный пропагандистский ход: Баталову стали давать роли рабочих, и хотя казалось, что таким интеллигентным пролетариат просто не бывает, актер играл так, что не поверить в новый образ советского рабочего было просто нельзя.

      Баталов — редкий для отечественного кинематографа человек, фильмам с участием которого удалось получить и «Оскар» («Москва слезам не верит»), и Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля («Летят журавли»). А еще без его голоса за кадром вряд ли «Ежика в тумане» признали бы гениальнейшим мультфильмом в истории.

      Он выбирал роли так, чтобы потом не было стыдно, и именно поэтому редко снимался в последнее время, почти полностью перейдя на преподавание во ВГИКе. Еще он помогал детям-инвалидам, ведь его собственная дочь с рождения вынуждена была преодолевать тяжелый недуг. Но несмотря ни на какие трудности, от Баталова в его интервью, ролях, радиопередачах всегда исходила уверенность, что все будет хорошо.

      Он жаловался на советскую цензуру и призывал помнить о жертвах репрессий, но об эмиграции, например, не думал никогда. Удивительно ли, что императорский Дом Романовых в 2008-м пожаловал Баталову дворянское звание, и он его принял? Впрочем, при всей правильности и интеллигентности скучным актер никогда не был.

      Баталов говорил, что зрительницы плохо разглядели его героя. И если бы была правдивая третья серия, то Гоша, он же Гога, он же Жора мог бы и бутылкой по голове свою избранницу ударить. А что? От первой жены ушел, знакомится в электричках, пьет, дерется… Но это, конечно, шутки. Героев Баталова потому и любили, что было видно: доброту ему не приходится играть.

      Как признавался актер, главное в жизни для него всегда происходило не на государственно-космическом, а на человеческом уровне. И каждый день он пытался сделать что-то конкретное, чтобы, придя вечером домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай.

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