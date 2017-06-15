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  • 15.06, 21:02
    Ведущая «Итогов недели» на НТВ взяла эксклюзивное интервью у Путина. НТВ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ведущая «Итогов недели» на НТВ взяла эксклюзивное интервью у Путина

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    Ведущая «Итогов недели» на НТВ взяла эксклюзивное интервью у Путина

    Ведущая «Итогов недели» на НТВ взяла эксклюзивное интервью у Путина

    Ведущая «Итогов недели» на НТВ взяла эксклюзивное интервью у Путина

      После прямой линии журналисты пытались подкараулить Владимира Путина и задать ему каверзный или интересный вопрос. Сделать это удалось Ираде Зейналовой — ведущей воскресной программы на НТВ.

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      Ирада Зейналова спросила президента о том, о чем он редко рассказывает публике — о его личных пристрастиях и предпочтениях. Вот фрагмент этого разговора.

      Ирада Зейналова: «Вы, судя по всему, болельщик, потому что самым наболевшим у вас был футбол»

      Владимир Путин: «Я больше, честно говоря, увлекают хоккеем, но с большим уважением отношусь к игре, которой увлекаются миллионы людей во всем мире и в нашей стране тоже. Футбол — это интересно, особенно когда красиво играют — это искусство настоящее. Красивая игра мне нравится».

      Полное интервью с Владимиром Путиным смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье 19 июня в 19:00.

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