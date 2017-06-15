Ведущая «Итогов недели» на НТВ взяла эксклюзивное интервью у Путина

После прямой линии журналисты пытались подкараулить Владимира Путина и задать ему каверзный или интересный вопрос. Сделать это удалось Ираде Зейналовой — ведущей воскресной программы на НТВ.
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Ирада Зейналова спросила президента о том, о чем он редко рассказывает публике — о его личных пристрастиях и предпочтениях. Вот фрагмент этого разговора.
Ирада Зейналова: «Вы, судя по всему, болельщик, потому что самым наболевшим у вас был футбол»
Владимир Путин: «Я больше, честно говоря, увлекают хоккеем, но с большим уважением отношусь к игре, которой увлекаются миллионы людей во всем мире и в нашей стране тоже. Футбол — это интересно, особенно когда красиво играют — это искусство настоящее. Красивая игра мне нравится».
Полное интервью с Владимиром Путиным смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье 19 июня в 19:00.
Ирада Зейналова: «Вы, судя по всему, болельщик, потому что самым наболевшим у вас был футбол»
Владимир Путин: «Я больше, честно говоря, увлекают хоккеем, но с большим уважением отношусь к игре, которой увлекаются миллионы людей во всем мире и в нашей стране тоже. Футбол — это интересно, особенно когда красиво играют — это искусство настоящее. Красивая игра мне нравится».
Полное интервью с Владимиром Путиным смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье 19 июня в 19:00.
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