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  • 15.06, 19:31
    Первые дольщики «Города» в Петербурге получили квартиры с серьезными недоделками. Санкт-Петербург, дольщики, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Первые дольщики «Города» в Петербурге получили квартиры с серьезными недоделками

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    Первые дольщики «Города» в Петербурге получили квартиры с серьезными недоделками

    Первые дольщики «Города» в Петербурге получили квартиры с серьезными недоделками

      Сегодня пятитысячный список обманутых петербургских дольщиков группы компаний «Город» сократился на 120 человек. Первые новоселы получили ключи и пошли осматривать выстраданные пятилетним ожиданием квадратные метры.

      Ликование у некоторых жильцов ЖК «Ленинский парк» сменилось разочарованием. В двух домах нет горячей воды, лоджии не застеклены, отсутствует электричество. Список недоделок достаточно внушительный.

      Самое главное, что работают лифты и жильцы смогут совершенно спокойно поднимать на свои этажи любую мебель. Но работы здесь в ближайшее время не закончатся. Например, нужно еще доделать электричество, застеклить лоджии, запустить горячее водоснабжение.

      Параллельно заканчивают благоустройство двора. Фонари уже стоят подведенные, а детскую площадку принимают у строителей, кажется, самые строгие жители. А как еще? Если карусель, то должна крутиться быстро.

      Впрочем, недоделки видят и взрослые. Торжественная церемония проходит гладко, а вот социальные сети в это время бурлят. Люди даже записывают обращение к президенту на прямую линию.

      Алла Андреева, дольщик ГК «Город»: «Я рассматриваю весь дом полностью. Каким образом можно было подписать ввод в эксплуатацию дома, если еще не застеклены фасады. В моей квартире, я посмотрела со стороны, нет стяжки на балконе. И таких стяжек нет ни в первой, ни во второй секции».

      Другие в комментариях сетуют, что в их квартирах нет розеток, выключателей, а окна с трещинами. Чиновники подобную проблему не считают глобальной.

      Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «С жителями этого дома пройдут специалисты управляющей компании, генерального подрядчика и инженерные компании, которые возьмут на заметку все замечания, которые выскажут участники долевого строительства. Дается десять дней на их устранение».

      То есть за десять дней должны устранить все недоделки в двух домах. Именно их накануне ввели в эксплуатацию. И туда в течение месяца должны будут въехать дольщики. А еще нужно что-то сделать с другими корпусами, в которых визуально ничего не происходит. Но Игорь Албин пообещал: весной 2018-го все пять тысяч дольщиков въедут в свои квартиры. Возможно, даже в доделанные.

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