В заброшенной гостинице в Подмосковье нашли истощенных льва и львицу

Сегодня на заброшенную рыболовную базу в Подмосковье съехались полицейские, прокуроры и зоологи. Они приняли участие в необычной спасательной операции. Помощь была необходима льву и львице, которых хозяин оставил погибать в клетках.

Льва в клетке запер хозяин базы отдыха. У мужчины проблемы с законом. Чтобы не отвечать на неудобные вопросы, он оставил все и сбежал.



О том, что в заброшенной гостинице погибают животные, волонтерам рассказали дети, которые пробрались на закрытую территорию. Увидев, в каком состоянии лев, волонтеры пришли в ужас. Возле клетки были разбросаны остатки еды — судя по всему, хищника кормили колбасой и даже шаурмой. Словом, питаться зверю приходилось лишь тем, что периодически подкидывали случайные посетители.



Поняв, что медлить нельзя, волонтеры написали заявление в прокуратуру. И вот сегодня льва решили освободить из клетки и отправить в приют для животных.



На землях лесного фонда бар и мини-гостиницу обустроил бизнесмен Кирилл Бабенко. С помощью экзотических зверей он привлекал новых клиентов. При этом, лев, как оказалось, был не единственным, кто развлекал публику. В доме, на втором этаже, зоозащитники обнаружили его вторую половинку.



В первую очередь животных осмотрят ветеринары. У хищников обнаружили несколько шрамов. Вполне вероятно, голодных зверей хозяева пытались утихомирить с помощью плетки.



Городской прокуратурой проводится проверка. Скорее всего, говорят прокуроры, африканских львов бизнесмен купил на черном рынке. Так, например, трехмесячного хищника можно приобрести всего за 140 тысяч рублей. Разумеется, ни документов, ни ветпаспортов не предлагают.



Спасенных животных ждет длительная реабилитация. И, вероятнее всего, в центре они и останутся. В дикой природе, говорят специалисты, львы попросту не выживут. Что же касается базы отдыха, то уже в ближайшее время комплекс снесут. Сам бизнесмен, по некоторым данным, сейчас живет в Индии.

