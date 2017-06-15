Дональду Трампу на день рождения подарили билет до Москвы

Эксцентричный бизнесмен, миллиардер, отец пятерых детей Дональд Трамп отмечает день рождения. 45-му президенту США исполняется 71 год. Posted by НТВ on Wednesday, 14 June 2017

Жители Нью-Йорка, не согласные с политикой Дональда Трампа, пришли на митинг с билетом на самолет для президента США.Таким образом протестующие решили поздравить американского лидера с днем рождения, который Трамп празднует 14 июня. Подарком для президента стал билет в один конец. Пункт назначения — Москва, указано и время вылета — «как можно скорее».Вместо традиционного Happy Birthday to You американцы спели «Пожалуйста, возвращайся в Россию, ведь ты подчиняешься ей», передает RT.