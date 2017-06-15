Телекомпания НТВ завоевала несколько премий конкурса «МедиаБренд-2017»

14 июня в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «МедиаБренд». Конкурс проходил в 4 категориях и 34 номинациях. Телеканал НТВ вошел в шорт-лист в 9 номинациях с 11 работами и одержал победу в категории «Эфирный дизайн».

Приз за первое место получили анонсные плашки сериалов и шоу телеканала НТВ в номинации «Лучший дизайн графики реального времени/нижняя треть». Динамичные плашки — элемент графической упаковки телеканала, отвечающий за анонсирование эфирных событий в нижней трети экрана, — в промо-оформлении НТВ появились в июне 2016 года. Анонсные плашки являются самым охватным видом эфирного промо, поскольку транслируются во время программ или сериалов. На данный момент телеканалом снято 100 оригинальных динамических плашек, в том числе на шоу «Секрет на миллион», «Ты супер!», «Экстрасенсы против детективов», сериалы «Охота на дьявола», «Консультант», «Мёртв на 99%», фильмы «Ледокол», «Дуэлянт». Для анонсных динамических плашек телеканала снялись Сергей Безруков, Лера Кудрявцева, Алексей Чадов, Ёлка, Стас Пьеха, Вадим Такменёв и многие другие известные артисты и телеведущие.



Также телеканал НТВ вошел в тройку призеров в номинации «Лучший имиджевый проморолик канала» — с роликом «Герой НТВ», в котором персонифицированный образ главного героя телеканала НТВ исполнил Сергей Гармаш; и в номинации «Лучший проморолик развлекательной программы» — с анонсирующим роликом международного вокального конкурса «Ты супер!».



Всего в конкурсе 2017 года телекомпания НТВ была представлена в трех категориях шорт-листа: «Эфирное промо», «Эфирный дизайн», «Общие номинации и специальные призы». В рамках категории «Эфирного промо» за победу боролись «НТВ-Видение. Мировая закулиса» — как лучший проморолик документальной программы; «Салтыков-Щедрин шоу» с участием Михаила Задорнова в образе йога — как лучший проморолик развлекательной программы. В рамках категории «Эфирного дизайна» в финал прошел проект «Экстрасенсы против детективов» за лучшее оформление программы; шоу талантов «Ты Супер!» за лучший дизайн в промо; Деморил НТВ за лучший редизайн канала; логотипы программ «Правда Гурнова» и «Ты супер!» за лучший дизайн логотипа. Наконец, среди общих номинаций и специальных призов был отмечен проект «Охота» за лучшую работу оператора в промо-ролике.



Конференция «МедиаБренд» посвящена брендингу, промоушену и дизайну в электронных СМИ, прежде всего на телевидении. Победы в конкурсе «МедиаБренд» пополнили список наград телекомпании, которые являются подтверждением профессионализма работников НТВ в сфере промо и дизайна.