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  • 15.06, 19:32

    Минобороны РФ: США перебросили в Сирию две системы залпового огня

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    Минобороны РФ: США перебросили в Сирию две системы залпового огня

    Минобороны РФ: США перебросили в Сирию две системы залпового огня

    США расширяют свое военное присутствие на территории Сирии, подтвердили в Минобороне РФ. Американцы перебросили две установки реактивной системы залпового огня HIMARS из Иордании на базу американских сил спецопераций в районе сирийского Эт-Танфа.

    В Минобороны РФ заявили, что США в ближайшее время могут нанести удары по подразделениям сирийских войск с применением реактивных систем залпового огня. В главном военном ведомстве России подтвердили, что американцы создают еще одну военную базу в Сирии. Это происходит без соответствующего согласования с правительством САР.

    Ранее источник Reuters со ссылкой на официального представителя одной из бригад оппозиционной «Сирийской свободной армии» Абу аль-Атира сообщил, что контингент спецназовцев США на базе в Эт-Танфе и в Эз-Закфе увеличен, а военным доставлено новое вооружение.

    В ООН на днях сообщили об ошеломляющем числе мирных жителей, погибших при авиаударах возглавляемой США коалиции по городу Ракка — «столице» ИГИЛ (запрещено в РФ). Погибших как минимум 300 человек. Они стали жертвами бомбардировок западной коалиции под эгидой США, отмечает комиссия. Сама операция в Ракке, которую террористы ИГИЛ называют своей столицей, продолжается уже больше месяца.

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