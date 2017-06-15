Минобороны РФ: США перебросили в Сирию две системы залпового огня

США расширяют свое военное присутствие на территории Сирии, подтвердили в Минобороне РФ. Американцы перебросили две установки реактивной системы залпового огня HIMARS из Иордании на базу американских сил спецопераций в районе сирийского
Эт-Танфа.
В Минобороны РФ заявили, что США в ближайшее время могут нанести удары по подразделениям сирийских войск с применением реактивных систем залпового огня. В главном военном ведомстве России подтвердили, что американцы создают еще одну военную базу в Сирии. Это происходит без соответствующего согласования с правительством САР.
Ранее источник Reuters со ссылкой на официального представителя одной из бригад оппозиционной «Сирийской свободной армии» Абу аль-Атира сообщил, что контингент спецназовцев США на базе в Эт-Танфе и в Эз-Закфе увеличен, а военным доставлено новое вооружение.
В ООН на днях сообщили об ошеломляющем числе мирных жителей, погибших при авиаударах возглавляемой США коалиции по городу Ракка — «столице» ИГИЛ (запрещено в РФ). Погибших как минимум 300 человек. Они стали жертвами бомбардировок западной коалиции под эгидой США, отмечает комиссия. Сама операция в Ракке, которую террористы ИГИЛ называют своей столицей, продолжается уже больше месяца.
Ранее источник Reuters со ссылкой на официального представителя одной из бригад оппозиционной «Сирийской свободной армии» Абу аль-Атира сообщил, что контингент спецназовцев США на базе в Эт-Танфе и в Эз-Закфе увеличен, а военным доставлено новое вооружение.
В ООН на днях сообщили об ошеломляющем числе мирных жителей, погибших при авиаударах возглавляемой США коалиции по городу Ракка — «столице» ИГИЛ (запрещено в РФ). Погибших как минимум 300 человек. Они стали жертвами бомбардировок западной коалиции под эгидой США, отмечает комиссия. Сама операция в Ракке, которую террористы ИГИЛ называют своей столицей, продолжается уже больше месяца.
Комментарии