Путин рассказал о «минах», оставленных Трампу командой Обамы

Президент России заявил, что перед уходом администрация
экс-главы США Барака Обамы оставила «много мин», чтобы затруднить работу команде Дональда Трампа.
Об этом российский президент заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, который на этой неделе показывает телеканал Showtime.
Владимир Путин: «Уходящая команда наложила ему столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу».
При этом, рассуждая о внутриполитической ситуации в США, Путин отметил, что Россия не ждет от нее ничего революционного.
Российский президент также заявил, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании сумел найти «те струны в душах людей, которые смог затронуть». А те, кто проиграл, по мнению Путина, «должны были сделать выводы из своей собственной деятельности, из того, как организована работа, а не искать причины на стороне».
с резкой критикой. Оливер Стоун ответил, что цель его фильма заключается в предотвращении ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
Владимир Путин: «Уходящая команда наложила ему столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу».
При этом, рассуждая о внутриполитической ситуации в США, Путин отметил, что Россия не ждет от нее ничего революционного.
Российский президент также заявил, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании сумел найти «те струны в душах людей, которые смог затронуть». А те, кто проиграл, по мнению Путина, «должны были сделать выводы из своей собственной деятельности, из того, как организована работа, а не искать причины на стороне».
с резкой критикой. Оливер Стоун ответил, что цель его фильма заключается в предотвращении ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
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