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  • 15.06, 19:32
    На фестивале оперетт в Ленобласти Мистер Икс не только споет, но и выполнит трюки. Ленинградская область, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На фестивале оперетт в Ленобласти Мистер Икс не только споет, но и выполнит трюки

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    На фестивале оперетт в Ленобласти Мистер Икс не только споет, но и выполнит трюки

    На фестивале оперетт в Ленобласти Мистер Икс не только споет, но и выполнит трюки

      Музыка знаменитых оперетт зазвучит в городе Гатчина Ленинградской области. На сценических площадках, оборудованных на Серебряном лугу прямо у дворца под открытым небом, в ближайшие выходные стартует первый фестиваль «Оперетта-парк».

      Откроют фестиваль спектаклем «Свадьба в Малиновке» с участием не только артистов, но и обитателей дворцовой фермы — кроликов и коз. А завершит музыкальный марафон — гала-концерт хитов оперетты.

      Корреспондент НТВ Юлия Олещенко заинтересовалась «Мистером Иксом», в котором соединили музыку, танец и цирк.

      Звучащий артист балета — это, конечно, тайное призвание. Равно как и талант к эквилибристике у вокалиста со стажем. Но гвоздь программы фестивального оупенэйра — «Мистер Икс» Кальмана — будто нарочно делает ставку на скрытые резервы. Две тысячи зрителей ждет масштабное шоу. Адреналин также гарантирован в избытке.

      Анастасия Перепелицына, руководитель и режиссер театра-студии «Контраст»: «Мы поднимаем мистера Икса под самый купол. В данном случае это импровизированная сцена, и он делает смертельные оригинальные эксклюзивные обрывы, спускаясь прямо с самого верха».

      Рожденный петь крутить сальто не может. Но стоит в день премьеры выйти на подмостки июньскому дождю, как вновь и вновь волнуются сердца.

      Олег Корж, солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии: «Если будет плохая погода, будет сыро и холодно, то, конечно, для вокалиста это несколько рискованно. Существует риск просто заболеть, простудиться и несколько повредить свой голос. Кто есть кто в этом репетиционном космосе не сразу разберешь. Вроде с книжкой, но висит вниз головой, как летучая мышь. А это уже не Кальман, а Штраус».

      Режиссер же экспериментирует с пространством, стараясь организовать многоярусное действо, где цирковые парят над балетными, балетные опираются на оперных, а всё это вместе называется бал у князя в Петербурге 1912 года. В этой постановке всё предельно аутентично: и либретто, и музыкальный материал.

      Подробнее — в репортаже НТВ.

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