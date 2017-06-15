На фестивале оперетт в Ленобласти Мистер Икс не только споет, но и выполнит трюки

Музыка знаменитых оперетт зазвучит в городе Гатчина Ленинградской области. На сценических площадках, оборудованных на Серебряном лугу прямо у дворца под открытым небом, в ближайшие выходные стартует первый фестиваль «Оперетта-парк» .

Откроют фестиваль спектаклем «Свадьба в Малиновке» с участием не только артистов, но и обитателей дворцовой фермы — кроликов и коз. А завершит музыкальный марафон — гала-концерт хитов оперетты.



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко заинтересовалась «Мистером Иксом», в котором соединили музыку, танец и цирк.



Звучащий артист балета — это, конечно, тайное призвание. Равно как и талант к эквилибристике у вокалиста со стажем. Но гвоздь программы фестивального оупенэйра — «Мистер Икс» Кальмана — будто нарочно делает ставку на скрытые резервы. Две тысячи зрителей ждет масштабное шоу. Адреналин также гарантирован в избытке.



Анастасия Перепелицына, руководитель и режиссер театра-студии «Контраст»: «Мы поднимаем мистера Икса под самый купол. В данном случае это импровизированная сцена, и он делает смертельные оригинальные эксклюзивные обрывы, спускаясь прямо с самого верха».



Рожденный петь крутить сальто не может. Но стоит в день премьеры выйти на подмостки июньскому дождю, как вновь и вновь волнуются сердца.



Олег Корж, солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии: «Если будет плохая погода, будет сыро и холодно, то, конечно, для вокалиста это несколько рискованно. Существует риск просто заболеть, простудиться и несколько повредить свой голос. Кто есть кто в этом репетиционном космосе не сразу разберешь. Вроде с книжкой, но висит вниз головой, как летучая мышь. А это уже не Кальман, а Штраус».



Режиссер же экспериментирует с пространством, стараясь организовать многоярусное действо, где цирковые парят над балетными, балетные опираются на оперных, а всё это вместе называется бал у князя в Петербурге 1912 года. В этой постановке всё предельно аутентично: и либретто, и музыкальный материал.



Подробнее — в репортаже НТВ.