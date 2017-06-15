В Минске завершились съёмки нового сезона сериала «Мухтар. Новый след», который 13 лет с успехом идёт на канале. За это время проект заслужил любовь зрителей, а в этом году удостоился номинации на ТЭФИ в категории «Дневной телевизионный сериал».
Премьера сериала «Мухтар. Новый след» состоялась в эфире НТВ 20 марта. Уже вышло 60 серий, и зрители успели привыкнуть к новому названию и к новым лицам. История о сплоченной команде, которую связывают не только отношения по службе, но и настоящая дружба. Оперативники Максим Жаров, Алексей Самойлов и следователь Екатерина Калитина раскрывают мелкие кражи, хитроумные мошенничества и дерзкие ограбления вместе с Мухтаром — овчаркой, которая не хуже профессиональных следователей умеет находить вещдоки и ловить правонарушителей. За годы службы сотрудники ОВД стали действовать как единый слаженный механизм, в котором каждому отведена своя роль.
Оперативника Максима Жарова в новом сезоне сыграл Владимир Фекленко, а Мухтара — сразу четыре овчарки: Виват, Воин, Норис и Дукс. Со всеми «Мухтарами» у Владимира сложились прекрасные отношения, и это отлично видно на экране. Однажды Воин даже встал на защиту Владимира. «Он бросился на актёра, игравшего преступника, — вспоминает Владимир, — начал громко лаять, сурово рычать и отгонять его от меня».
Режиссёр Олег Шеремет уверяет, что собаки — не только профессиональные заступники, но и виртуозные артисты. Когда режиссёр решил снять сцену одним дублем, кинолог посетовал, что собака, к сожалению, не осилит эту многозадачную миссию. К тому же нельзя одну и ту же сцену репетировать много раз — собака теряет интерес, и потом сниматься её уже не заставишь. «Но я был убежден, что у Мухтара все получится, — рассказывает Шеремет. — Мы снимали сцену из серии „Спасите Хромчика“, где Мухтар в кабинете оперов берёт упаковку салфеток, протягивает её эксперту Наде, затем немного сидит рядом с ребятами и уходит на свое место. Когда героиня Светы Брюхановой входит и произносит свою реплику, Мухтар лает „в ответ“, а потом подбегает к ней и кладёт лапы ей на колени. Всё это одним дублем, без склеек! Казалось бы, ничего сложного, но представьте, каково собаке. Кинолог и все остальные были в шоке».
Примечателен новый сезон и с технической стороны. Алексей Моисеев, которого в нынешнем составе можно назвать старожилом проекта, поделился впечатлением от съёмочного процесса.
Алексей Моисеев: «Новая манера съёмок позволяет актерам „жить“ в кадре, не думая о свете, о том, как стоять. Кроме того, появилось больше возможностей снимать однодублевые сцены, например, переход из коридора в кабинет. Смотрится очень живо и естественно».
Сериал «Мухтар. Новый след» идёт на НТВ по будням в 09:00.
Оперативника Максима Жарова в новом сезоне сыграл Владимир Фекленко, а Мухтара — сразу четыре овчарки: Виват, Воин, Норис и Дукс. Со всеми «Мухтарами» у Владимира сложились прекрасные отношения, и это отлично видно на экране. Однажды Воин даже встал на защиту Владимира. «Он бросился на актёра, игравшего преступника, — вспоминает Владимир, — начал громко лаять, сурово рычать и отгонять его от меня».
Режиссёр Олег Шеремет уверяет, что собаки — не только профессиональные заступники, но и виртуозные артисты. Когда режиссёр решил снять сцену одним дублем, кинолог посетовал, что собака, к сожалению, не осилит эту многозадачную миссию. К тому же нельзя одну и ту же сцену репетировать много раз — собака теряет интерес, и потом сниматься её уже не заставишь. «Но я был убежден, что у Мухтара все получится, — рассказывает Шеремет. — Мы снимали сцену из серии „Спасите Хромчика“, где Мухтар в кабинете оперов берёт упаковку салфеток, протягивает её эксперту Наде, затем немного сидит рядом с ребятами и уходит на свое место. Когда героиня Светы Брюхановой входит и произносит свою реплику, Мухтар лает „в ответ“, а потом подбегает к ней и кладёт лапы ей на колени. Всё это одним дублем, без склеек! Казалось бы, ничего сложного, но представьте, каково собаке. Кинолог и все остальные были в шоке».
Примечателен новый сезон и с технической стороны. Алексей Моисеев, которого в нынешнем составе можно назвать старожилом проекта, поделился впечатлением от съёмочного процесса.
Алексей Моисеев: «Новая манера съёмок позволяет актерам „жить“ в кадре, не думая о свете, о том, как стоять. Кроме того, появилось больше возможностей снимать однодублевые сцены, например, переход из коридора в кабинет. Смотрится очень живо и естественно».
Сериал «Мухтар. Новый след» идёт на НТВ по будням в 09:00.
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