Путин: судостроителей Балтийского завода обеспечат заказами на долгие годы

На прямой линии с Владимиром Путиным свой вопрос о развитии Балтийского завода в Петербурге задали его рабочие.
Сотрудников Балтийского завода интересовали планы освоения арктического шельфа и будущее предприятия. Корабелы напомнили главе государства о тяжелых временах и спросили его о строительстве новых судов.
Юрий Рыжов, главный специалист отдела строительства судов «Балтийского завода»: «Основные опасения нашего завода связаны с тем, что будет с предприятием после 2021 года. До этого времени мы имеем портфель заказов в виде пяти крупных объектов. А что будет дальше непонятно. Об этом нужно беспокоиться уже сейчас».
В ответ Владимир Путин признал Балтийский завод одним из флагманов судостроения и анонсировал строительство сразу четырех ледоколов. Помимо уже спущенной на воду «Арктики» будут построены «Сибирь», «Урал» и «Лидер». Последний, по словам президента, сможет ходить в Арктику круглый год без ограничений.
Кроме того, президент прокомментировал передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. Он признал вопрос рабочего Балтийского завода Ивана Братцева неожиданным. Тем не менее свою позицию он сформулировал достаточно четко. Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей.
При этом президент признал некоторые противоречия в законодательстве. По его словам, проблемы можно решить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность. В качестве аргумента Владимир Путин обратился к международной практике — приведя в пример Ватикан.
Юрий Рыжов, главный специалист отдела строительства судов «Балтийского завода»: «Основные опасения нашего завода связаны с тем, что будет с предприятием после 2021 года. До этого времени мы имеем портфель заказов в виде пяти крупных объектов. А что будет дальше непонятно. Об этом нужно беспокоиться уже сейчас».
В ответ Владимир Путин признал Балтийский завод одним из флагманов судостроения и анонсировал строительство сразу четырех ледоколов. Помимо уже спущенной на воду «Арктики» будут построены «Сибирь», «Урал» и «Лидер». Последний, по словам президента, сможет ходить в Арктику круглый год без ограничений.
Кроме того, президент прокомментировал передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. Он признал вопрос рабочего Балтийского завода Ивана Братцева неожиданным. Тем не менее свою позицию он сформулировал достаточно четко. Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей.
При этом президент признал некоторые противоречия в законодательстве. По его словам, проблемы можно решить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность. В качестве аргумента Владимир Путин обратился к международной практике — приведя в пример Ватикан.
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии