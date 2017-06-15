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  • 15.06, 18:00
    В конце прямой линии Путин ответил на жесткие блиц-вопросы. прямая линия, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В конце прямой линии Путин ответил на жесткие блиц-вопросы

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    В конце прямой линии Путин ответил на жесткие блиц-вопросы

    В конце прямой линии Путин ответил на жесткие <nobr>блиц-вопросы</nobr>

      Президенту Владимиру Путину под занавес прямой линии пришлось ответить на несколько вопросов, которые, по всей видимости, были призваны поставить российского лидера в тупик.

      Так, автор одного из этих обращений поинтересовался, действительно ли президент думает, что «народ верит в этот цирк с подставными вопросами». Еще один острый вопрос: относится ли фраза «своих не сдаем» к взяточникам и коррупционерам?

      Также у Путина спросили, знает ли он, как живет простой народ, и может ли рассказать какой-нибудь анекдот о себе.

      Какие были ответы президента — смотрите в видеоматериале.

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