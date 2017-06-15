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  • 15.06, 18:00

    «Самый волнующий вопрос остался без ответа»: реакция соцсетей на прямую линию

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    «Самый волнующий вопрос остался без ответа»: реакция соцсетей на прямую линию

    «Самый волнующий вопрос остался без ответа»: реакция соцсетей на прямую линию

    Пользователи соцсетей делятся впечатлениями от просмотра «Прямой линии с Владимиром Путиным».

    Внимание блогеров привлекли многие вопросы россиян и ответы президента. В частности, отклик получили обещание главы государства приехать в гости к жительнице Ижевска, которая живет в бараке, а также слова Путина об Украине и «голубых мундирах» в Европе.

    Впрочем, нашлись и те, кто остался недоволен тем, что президент так и не ответил на вопрос о том, почему лето в этом году оказалось таким холодным.
















    Кое-кто, видимо, ожидал, что глава государства скажет что-нибудь обнадеживающее про нынешнее холодное лето.




    А журналист Moscow Times после ответа Путина про санкции решил проверить качество российских помидоров и убедился: они хороши.




    «Прямая линия с Владимиром Путиным» продлилась почти четыре часа. За это время глава государства ответил на 68 вопросов. Президент поделился своим мнением о ситуации в экономике, программе реновации жилья, повышении пенсионного возраста, санкциях и многих других темах.

    Напомним, трансляция прямой линии шла на сайте НТВ.Ru. Также телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. А в 16:40 на НТВ начался спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самые интересные и запомнившиеся моменты.

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