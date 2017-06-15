«Самый волнующий вопрос остался без ответа»: реакция соцсетей на прямую линию

Пользователи соцсетей делятся впечатлениями от просмотра «Прямой линии с Владимиром Путиным».
Впрочем, нашлись и те, кто остался недоволен тем, что президент так и не ответил на вопрос о том, почему лето в этом году оказалось таким холодным.
У мэра Ижевска лоб покрылся липким потом и похолодела спина…— Олег Анатольевич (@dolg132004) 15 июня 2017 г.
Путин заедет.
Путин о ЛГБТ на #смотрюлинию:— karina (@achoohome) 15 июня 2017 г.
— «Мы против вас ничего не имеем. Совет вам да любовь»😂😂😂
15 июня 2017 г.
Сергей Безруков просит у Владимира Путина разрешения сыграть Владимира Путина в следующем фильме Оливера Стоуна pic.twitter.com/kbJObGWq2K— Михаил Беднаржевский (@mihabbahim) 15 июня 2017 г.
#СмотрюЛинию #ПрямаяЛиния Владимир Владимирович — это единственный человек, которого я могу непрерывно слушать четыре часа подряд. pic.twitter.com/h23IXXgGlj— леди макбет (@rozalina_gordon) 15 июня 2017 г.
#СмотрюЛинию #ПрямаяЛиния #Putin— ПапаЛитик (@PapaLitic) 15 июня 2017 г.
Где-то на Украине… pic.twitter.com/TzMsyTPjD2
Кое-кто, видимо, ожидал, что глава государства скажет что-нибудь обнадеживающее про нынешнее холодное лето.
Самый главный и волнующий вопрос остался без ответа. Увы…#Putin #СмотрюЛинию #ПрямаяЛиния #Путин pic.twitter.com/ufScYqRTa7— Александр Пашков (@AlexPashkov) 15 июня 2017 г.
А журналист Moscow Times после ответа Путина про санкции решил проверить качество российских помидоров и убедился: они хороши.
FACT CHECK: I can confirm, Russian tomatoes are, in fact, delicious. #Putin pic.twitter.com/pF85BXvK05— Bradley Jardine (@Jardine_bradley) 15 июня 2017 г.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» продлилась почти четыре часа. За это время глава государства ответил на 68 вопросов. Президент поделился своим мнением о ситуации в экономике, программе реновации жилья, повышении пенсионного возраста, санкциях и многих других темах.
Напомним, трансляция прямой линии шла на сайте НТВ.Ru. Также телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. А в 16:40 на НТВ начался спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самые интересные и запомнившиеся моменты.
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