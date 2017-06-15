«Самый волнующий вопрос остался без ответа»: реакция соцсетей на прямую линию

У мэра Ижевска лоб покрылся липким потом и похолодела спина…

Путин заедет. — Олег Анатольевич (@dolg132004) 15 июня 2017 г.

Путин о ЛГБТ на #смотрюлинию:



— «Мы против вас ничего не имеем. Совет вам да любовь»😂😂😂 — karina (@achoohome) 15 июня 2017 г.