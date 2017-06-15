Путин призвал оппозицию не использовать трудности в России для своего пиара

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к диалогу со всеми, кто стремится к улучшению жизни людей, а не использует трудности для самопиара.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, готов ли он к диалогу с оппозицией.
Владимир Путин, президент РФ: «Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использует имеющиеся трудности (а трудностей всегда и везде достаточно) для собственного политического пиара и собственной политической раскрутки, для того чтобы разжиться в политическом смысле на этих трудностях, усугубляя их только».
Не спекулировать надо, а предлагать решения, добавил российский лидер. «И те, кто предлагает решения, это люди, которые заслуживают самого пристального внимания, и они имеют право на диалог с властью. Мы так и будем делать», — подчеркнул Путин.
Напомним, что 12 июня в ряде регионов России прошли акции оппозиции против коррупции. В Москве, по официальным данным, за нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства были доставлены более 150 человек, в Петербурге — 500 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несогласованный митинг на Тверской улице в Москве провокацией, отметив, что полиция сделала все для обеспечения порядка.
Владимир Путин, президент РФ: «Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использует имеющиеся трудности (а трудностей всегда и везде достаточно) для собственного политического пиара и собственной политической раскрутки, для того чтобы разжиться в политическом смысле на этих трудностях, усугубляя их только».
Не спекулировать надо, а предлагать решения, добавил российский лидер. «И те, кто предлагает решения, это люди, которые заслуживают самого пристального внимания, и они имеют право на диалог с властью. Мы так и будем делать», — подчеркнул Путин.
Напомним, что 12 июня в ряде регионов России прошли акции оппозиции против коррупции. В Москве, по официальным данным, за нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства были доставлены более 150 человек, в Петербурге — 500 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несогласованный митинг на Тверской улице в Москве провокацией, отметив, что полиция сделала все для обеспечения порядка.
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