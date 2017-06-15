СМИ узнали о возможном повышении срока выслуги лет для военных пенсий

Ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет.
Как сообщает «Коммерсант», авторы законопроекта считают, что это решение снимет нагрузку с бюджета в несколько сотен миллиардов рублей ежегодно.
Повышение срока выслуги для военных , предусмотренное новым законопроектом, не является неожиданной мерой экономии бюджетных средств, однако при этом должны учитываться возможные изменения численности Вооруженных сил России и другие обстоятельства вынужденного увольнения людей с военной службы, сообщил РИА Новости военный эксперт Александр Перенджиев.
Александр Перенджиев, военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова подполковник запаса: «Увеличение нижнего предела выслуги лет военнослужащих до 25 лет, предусмотренное новым законопроектом, — ожидаемая мера экономии средств российского бюджета. Но она не может не вызывать беспокойства военнослужащих, пока не имеющих такого стажа, о своем пенсионерском будущем».
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии сегодня подтвердил, что для офицеров в российской армии может быть увеличен срок службы. «Надо изучить, подойти к этому вопросу серьезно, проанализировав все за и против. Но, в целом, это возможно», — сказал российский лидер.
Владимир Путин: «Если имеется в виду служба по призыву, то, конечно, не будет. А если имеется в виду срок службы офицеров, то надо подумать. Я знаю, что многие офицеры хотели бы, чтобы этот срок службы для них был продлен».
Повышение срока выслуги для военных , предусмотренное новым законопроектом, не является неожиданной мерой экономии бюджетных средств, однако при этом должны учитываться возможные изменения численности Вооруженных сил России и другие обстоятельства вынужденного увольнения людей с военной службы, сообщил РИА Новости военный эксперт Александр Перенджиев.
Александр Перенджиев, военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова подполковник запаса: «Увеличение нижнего предела выслуги лет военнослужащих до 25 лет, предусмотренное новым законопроектом, — ожидаемая мера экономии средств российского бюджета. Но она не может не вызывать беспокойства военнослужащих, пока не имеющих такого стажа, о своем пенсионерском будущем».
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии сегодня подтвердил, что для офицеров в российской армии может быть увеличен срок службы. «Надо изучить, подойти к этому вопросу серьезно, проанализировав все за и против. Но, в целом, это возможно», — сказал российский лидер.
Владимир Путин: «Если имеется в виду служба по призыву, то, конечно, не будет. А если имеется в виду срок службы офицеров, то надо подумать. Я знаю, что многие офицеры хотели бы, чтобы этот срок службы для них был продлен».
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