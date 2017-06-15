Обнаженная блондинка чуть не устроила аварию на дороге: видео

Жительница Ставрополя чуть не спровоцировала аварию на дороге. Причем блондинка находилась не за рулем, а на пассжирском сиденье.

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Все дело в том, что женщина ехала в машине совершенно обнаженной. Дама, судя по всему, решила таким образом развеяться и по пояс высунулась в люк иномарки. В таком виде она проехала несколько кварталов. Голый заезд снимали десятки автолюбителей.



Одна из свидельниц даже потребовала наказать девушку за такое вызывающее поведение.



Анаита Губарева, очевидец: «У нее такой взгляд был, как будто она не понимала, что происходит. Не знаю, мне лично, как матери, неприятно. Тем более это все видели дети. Ну и она же тоже будущая мама. Я видела, что она руками размахивала, призывала, поворачивалась на проезжавшие машины, в общем, реагировали на нее».



Полицейские голую выходку не оценили и намерены оштрафовать слишком раскрепощенную леди и ее спутника.