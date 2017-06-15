«Мы в футбол будем играть?!»: Путин задал вопрос о российской сборной

Владимир Путин попросил Валерия Газзаева оценить шансы сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира и Кубке конфедераций.
К депутату и знаменитому футбольному специалисту, сидевшему в зале, президент обратился во время прямой линии.
Владимир Путин, президент РФ: «Хотел бы тоже блиц-вопрос задать Газаеву: в футбол играть будем?!»
В ответ Газзаев поблагодарил Путина за то, что он сделал для того, чтобы чемпионат мира 2018 года в России, и спросил, какой, по мнению главы государства, будет результат у сборной.
Тогда Путин отметил, что как раз хотел узнать у Газзаева о шансах сборной, на что футболист и тренер признался, что его позиция полностью совпадает с мнением президента.
Владимир Путин, президент РФ: «Будем надеяться, что ребята будут играть с полной отдачей. Последние игры показывают, что потенциал у нас есть».
Напомним, прямая трансляция «Прямой линии с Владимиром Путины» велась на сайте НТВ.Ru. Также телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. Уже в 16:40 на НТВ выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Владимир Путин, президент РФ: «Хотел бы тоже блиц-вопрос задать Газаеву: в футбол играть будем?!»
В ответ Газзаев поблагодарил Путина за то, что он сделал для того, чтобы чемпионат мира 2018 года в России, и спросил, какой, по мнению главы государства, будет результат у сборной.
Тогда Путин отметил, что как раз хотел узнать у Газзаева о шансах сборной, на что футболист и тренер признался, что его позиция полностью совпадает с мнением президента.
Владимир Путин, президент РФ: «Будем надеяться, что ребята будут играть с полной отдачей. Последние игры показывают, что потенциал у нас есть».
Напомним, прямая трансляция «Прямой линии с Владимиром Путины» велась на сайте НТВ.Ru. Также телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. Уже в 16:40 на НТВ выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Комментарии