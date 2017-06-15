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  • 15.06, 16:31
    Путин о машине времени: в прошлом лучше ничего не трогать. Великая Отечественная война, история, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин о машине времени: в прошлом лучше ничего не трогать

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    Путин о машине времени: в прошлом лучше ничего не трогать

    Путин о машине времени: в прошлом лучше ничего не трогать

      Владимир Путин ответил на вопрос о том, куда бы переместился на машине времени.

      Президент отметил, что в прошлом, по его мнению, лучше ничего не трогать.

      Владимир Путин, президент РФ: «Лучше ничего не трогать. Будет все, что должно быть, но с непредсказуемыми последствиями».

      При этом глава государства отметил, что ему хотелось бы стать свидетелем некоторых эпизодов российской истории. Например, увидеть, как строился Петербург или как наши предки побеждали в Великой Отечественной войне. Президент признался, что иногда у него на глазах наворачиваются слезы, когда он смотрит хронику Великой Отечественной.

      Также Путин призвал внимательно изучать историю, чтобы извлечь уроки и понять, как построить будущее.

      Владимир Путин, президент РФ: «Что касается будущего, то у нас есть такая машина времени, она есть — этот предмет называется история. Это предмет надо изучать, тщательно и объективно оценивать историю, и тогда нам будет понятно, как нужно действовать для того, чтобы построить будущее».

      Напомним, видеотрансляция «Прямой линии с Владимиром Путины» продолжается на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.

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