В Кургане прошла пуховая метель: фото

Курган заметает тополиным пухом. За несколько дней город оказался полностью окутан пушистыми семенами деревьев. Спасатели ввели режим повышенной пожарной опасности.
Жители Кургана отмечают в соцсетях, что в городе за несколько дней налетело столько пуха, что людям стало сложно передвигаться по городу. Особенно сложная ситуация в центре города, в районах старой постройки, где тополей особенно много.
МЧС ввело в городе особый противопожарный режим, в рамках которого жителям запретили пользоваться открытым огнем. Спасатели предупредили, что пух легко воспламеняется от малейшего источника огня и горит с большой скоростью, сообщает РИА Новости.
Фото: ura.news
Фото: ura.news
МЧС ввело в городе особый противопожарный режим, в рамках которого жителям запретили пользоваться открытым огнем. Спасатели предупредили, что пух легко воспламеняется от малейшего источника огня и горит с большой скоростью, сообщает РИА Новости.
Фото: ura.news
Фото: ura.news
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