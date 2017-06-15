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  • 15.06, 16:31

    В Кургане прошла пуховая метель: фото

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    В Кургане прошла пуховая метель: фото

    В Кургане прошла пуховая метель: фото

    В Кургане прошла пуховая метель: фото
  • Фото: ura.news

    • Курган заметает тополиным пухом. За несколько дней город оказался полностью окутан пушистыми семенами деревьев. Спасатели ввели режим повышенной пожарной опасности.

    Жители Кургана отмечают в соцсетях, что в городе за несколько дней налетело столько пуха, что людям стало сложно передвигаться по городу. Особенно сложная ситуация в центре города, в районах старой постройки, где тополей особенно много.

    МЧС ввело в городе особый противопожарный режим, в рамках которого жителям запретили пользоваться открытым огнем. Спасатели предупредили, что пух легко воспламеняется от малейшего источника огня и горит с большой скоростью, сообщает РИА Новости.

    В Кургане прошла пуховая метель: фото. Курганская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: ura.news

    В Кургане прошла пуховая метель: фото. Курганская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: ura.news

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