Путин обещал приехать в гости к живущей в бараке жительнице Ижевска

Путин обещал заехать в Ижевск к жительнице города и посмотреть, как решается проблема расселения аварийного жилья
Президент РФ Владимир Путин рассказал жительнице Ижевска, пожаловавшейся в ходе прямой линии на отсрочку расселения аварийного жилья, в котором живет ее семья, что планирует командировку в регион и может заехать к ней лично — «чтобы посмотреть на месте, что происходит».
Владимир Путин, президент РФ: «Примерно я представляю, что в республике происходит на этот счет, и знаю количество денег, выделяемых на решение этой проблемы расселения аварийного жилья, в целом, оно по стране идет и развивается неплохими темпами. Но вот так вот переносить сроки на десятилетие совершенно нелепо и неприемлемо. Я к вам заеду, я вот планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю на месте, что происходит».
Президент подчеркнул, что соответствующие ресурсы из федерального бюджета на расселение аварийного жилья выделяются, а соответствующая программы была продлена.
Владимир Путин: «Я был в таких домах, как вы знаете, так что ничего здесь, это беда, конечно, большая, но для меня там ничего, так сказать, необычного нет. Мы поэтому и создали программу расселения аварийного фонда, его, кстати говоря, у нас в стране очень много, к сожалению, это примерно 2% от всего жилищного фонда страны. Это 80 миллионов квадратных метров, это мы в год столько строим, на всю страну. Поэтому это проблема острая и большая, но решать ее надо, и мы будем решать ее дальше. Я к вам заеду».
Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Владимир Путин, президент РФ: «Примерно я представляю, что в республике происходит на этот счет, и знаю количество денег, выделяемых на решение этой проблемы расселения аварийного жилья, в целом, оно по стране идет и развивается неплохими темпами. Но вот так вот переносить сроки на десятилетие совершенно нелепо и неприемлемо. Я к вам заеду, я вот планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю на месте, что происходит».
Президент подчеркнул, что соответствующие ресурсы из федерального бюджета на расселение аварийного жилья выделяются, а соответствующая программы была продлена.
Владимир Путин: «Я был в таких домах, как вы знаете, так что ничего здесь, это беда, конечно, большая, но для меня там ничего, так сказать, необычного нет. Мы поэтому и создали программу расселения аварийного фонда, его, кстати говоря, у нас в стране очень много, к сожалению, это примерно 2% от всего жилищного фонда страны. Это 80 миллионов квадратных метров, это мы в год столько строим, на всю страну. Поэтому это проблема острая и большая, но решать ее надо, и мы будем решать ее дальше. Я к вам заеду».
Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
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