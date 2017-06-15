Путин: сирийский опыт для российской армии бесценен

Глава государства ответил на вопрос о результатах и задачах операции в Сирии.
По словам президента, во время сирийской кампании российские вооруженные силы получили абсолютно бесценный опыт и даже приобрели другое качество. Кроме того, удалось проверить в деле новейшую технику, что позволило внести необходимые коррективы.
Что же касается перспектив, то, отметил Путин, Россия рассчитывает наладить диалог между враждующими сторонами, повысить боеготовность сирийской армии и постепенно передать инициативу правительственным войскам.
Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самые интересные и запомнившиеся моменты.
Что же касается перспектив, то, отметил Путин, Россия рассчитывает наладить диалог между враждующими сторонами, повысить боеготовность сирийской армии и постепенно передать инициативу правительственным войскам.
Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самые интересные и запомнившиеся моменты.
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