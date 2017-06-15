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  • 15.06, 16:31
    Путин: сирийский опыт для российской армии бесценен. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Путин, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин: сирийский опыт для российской армии бесценен

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    Путин: сирийский опыт для российской армии бесценен

    Путин: сирийский опыт для российской армии бесценен

      Глава государства ответил на вопрос о результатах и задачах операции в Сирии.

      По словам президента, во время сирийской кампании российские вооруженные силы получили абсолютно бесценный опыт и даже приобрели другое качество. Кроме того, удалось проверить в деле новейшую технику, что позволило внести необходимые коррективы.

      Что же касается перспектив, то, отметил Путин, Россия рассчитывает наладить диалог между враждующими сторонами, повысить боеготовность сирийской армии и постепенно передать инициативу правительственным войскам.

      Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самые интересные и запомнившиеся моменты.

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