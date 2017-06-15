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  • 15.06, 14:59

    Чайка поручил проверить выплату компенсаций после паводка на Ставрополье

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    Чайка поручил проверить выплату компенсаций после паводка на Ставрополье

    Чайка поручил проверить выплату компенсаций после паводка на Ставрополье

    Генпрокурор России Юрий Чайка дал поручение прокуратуре Ставропольского края провести проверку действий властей региона в связи с жалобами пострадавших от наводнения.

    Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, ставропольская краевая прокуратура проверит законность действий региональных властей при ликвидации последствий наводнения и то, как выплачиваются компенсации пострадавшим. Куренной подчеркнул, что этот вопрос Чайка взял на личный контроль.

    В пресс-службе прокуратуры региона подтвердили, что по поручению генпрокурора в региона начата проверка по фактам, прозвучавшим в ходе прямой линии, передает «Интерфакс».

    Ранее сегодня во время прямой линии к Владимиру Путину обратилась жительница села Краснокумское. Она пожаловалась, что потеряла жилье во время наводнения, но так и не дождалась помощи. По словам женщины, комиссия отказывается выехать на место, пока не будут оплачены справки стоимостью около 15 тысяч рублей. Глава государства отметил, что рассчитывает на то, что «глава региона уже сегодня побывает» в селе Краснокумское, а также поинтересовался у него, куда делись деньги.

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