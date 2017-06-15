«Спрос нетерпения»: россияне стали чаще отдыхать за рубежом

Российские туристы стали чаще ездить за границу впервые с 2013 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Так, в первом квартале 2017 года прирост составил внушительные 45%, если сравнивать с годом ранее. Как отмечают эксперты, помог как раз стабильный рубль и «спрос нетерпения»: людям надоело ждать, они посчитали, сколько денег им понадобится на отдых — накопили и поехали.



Самые популярные направления — Таиланд, Китай, Эмираты, Германия и Италия. При этом в десятку вернулась Турция, она замыкает рейтинг. Но пляжный сезон еще не начался, и у Турции хорошие перспективы.