Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
Онлайн на сайте
Прямая линия с Владимиром Путиным
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.06, 14:59

    Синоптики: 15 июня в Москве может стать самым холодным днем за 138 лет

    комментировать

    Синоптики: 15 июня в Москве может стать самым холодным днем за 138 лет

    Синоптики: 15 июня в Москве может стать самым холодным днем за 138 лет

    Четверг, 15 июня, может стать самым холодным днем в Москве с 1879 года.

    Как сообщили в центре погоды «Фобос», сегодняшняя прохлада, безусловно, войдет в метеоисторию Москвы. Минимальной рекорд дневной температуры может быть зафиксирован на ВДНХ.

    Уточняется, что предыдущий погодный минимум был зафиксирован в этот день в 1950 году и составлял плюс 12,6.

    Синоптики добавляют, что к середине недели заметно похолодало во всей европейской части России. При этом отмечается, что для середины июня такое похолодание можно считать уникальным.

    Из сообщения центра погоды «Фобос»: «Даже в XIX веке в это время года максимальная температура опускалась ниже плюс 15 градусов лишь раз в семь лет. Климат начал меняться уже в прошлом столетии — арктические вторжения пробивались в центр России почти в два раза реже. Ну а сейчас, в XXI веке, это первая столь мощная волна холода».

    Тем не менее синоптики обнадежили москвичей, заявив, что арктический воздух надолго в столице не задержится. Завтра, в пятницу, тучи рассеются, и температура начнет повышаться. В воскресенье — понедельник столбики термометров поднимутся до плюс 23–25 градусов.

    Новости по теме

    Лето-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru