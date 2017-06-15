Синоптики: 15 июня в Москве может стать самым холодным днем за 138 лет

Четверг, 15 июня, может стать самым холодным днем в Москве с 1879 года.
Как сообщили в центре погоды «Фобос», сегодняшняя прохлада, безусловно, войдет в метеоисторию Москвы. Минимальной рекорд дневной температуры может быть зафиксирован на ВДНХ.
Уточняется, что предыдущий погодный минимум был зафиксирован в этот день в 1950 году и составлял плюс 12,6.
Синоптики добавляют, что к середине недели заметно похолодало во всей европейской части России. При этом отмечается, что для середины июня такое похолодание можно считать уникальным.
Из сообщения центра погоды «Фобос»: «Даже в XIX веке в это время года максимальная температура опускалась ниже плюс 15 градусов лишь раз в семь лет. Климат начал меняться уже в прошлом столетии — арктические вторжения пробивались в центр России почти в два раза реже. Ну а сейчас, в XXI веке, это первая столь мощная волна холода».
Тем не менее синоптики обнадежили москвичей, заявив, что арктический воздух надолго в столице не задержится. Завтра, в пятницу, тучи рассеются, и температура начнет повышаться. В воскресенье — понедельник столбики термометров поднимутся до плюс 23–25 градусов.
Уточняется, что предыдущий погодный минимум был зафиксирован в этот день в 1950 году и составлял плюс 12,6.
Синоптики добавляют, что к середине недели заметно похолодало во всей европейской части России. При этом отмечается, что для середины июня такое похолодание можно считать уникальным.
Из сообщения центра погоды «Фобос»: «Даже в XIX веке в это время года максимальная температура опускалась ниже плюс 15 градусов лишь раз в семь лет. Климат начал меняться уже в прошлом столетии — арктические вторжения пробивались в центр России почти в два раза реже. Ну а сейчас, в XXI веке, это первая столь мощная волна холода».
Тем не менее синоптики обнадежили москвичей, заявив, что арктический воздух надолго в столице не задержится. Завтра, в пятницу, тучи рассеются, и температура начнет повышаться. В воскресенье — понедельник столбики термометров поднимутся до плюс 23–25 градусов.
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