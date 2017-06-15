Путин объяснил Порошенко смысл стихотворения про «немытую Россию»

Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал декламирование Петром Порошенко стихотворения «Прощай, немытая Россия» в честь введения безвизового режима с ЕС.Российский президент прочитал вторую часть этого стихотворения. И напомнил, что Лермонтов писал это произведение по дороге на Кавказ в действующую армию в 1841 году. Тогда те области, которые сегодня называются Украиной, просто были обычными территориями империи. «Так что нос задирать-то нечего», отметил президент, обращаясь к Порошенко., президент РФ: «Он (поэт Михаил Лермонтов) был храбрый офицер и защищал интересы своего Отечества. В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, были просто областями России, и если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня называются Украиной, так что здесь особенно нос нечего задирать».Путин отметил, что в тот момент, когда поэт писал эти строки, он не уезжал из России, а только переезжал из одной ее части в другую (из Санкт-Петербурга на Кавказ). Российский лидер допустил, что Порошенко таким образом «тонко, с оглядкой на ура-патриотов и националистов-придурков, которые бегают со свастикой, нам говорит, что у него есть интерес в России, и он никуда на самом деле не собирается».Путин также сообщил, что в Европе «голубых мундиров» сейчас гораздо больше, чем в России и процитировал украинского поэта Тараса Шевченко: «Доборолась Украина до самого края. Хуже ляхов свои дети ее распинают».Также российский президент посоветовал украинскому лидеру закрыть счета в офшорных зонах, прежде чем становиться европейцем.